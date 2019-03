TIL LONDON: Ole Gunnar Solskjær og hans støtteapparat på vei til London lørdag i forkant av søndagens kamp mot Arsenal. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjærs ærlige dom: – Det er ikke akseptabelt

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) mener Manchester United henger etter de beste lagene i Premier League når det kommer til løping og arbeidsinnsats.

Ingen lag i Premier League har tatt like mange poeng som United etter at Solskjær tok over som midlertidig manager. Laget hans er best med 32 poeng – deretter følger City med 27 poeng.

På spørsmål om han tror laget kunne kjempet med City, Liverpool og Tottenham om tittelen hvis de begynte med blanke ark, svarer Solskjær:

– Vi trenger mer tid til å utfordre dem, men det er selvfølgelig det denne klubben burde gjøre. Grunnlaget er her, men vi trenger bare å tilsette noen egenskaper til troppen.

– Spør Molde-spillerne

Egenskapene han sikter til, er løpskapasitet og innsats, noe Solskjær så positive tegn til i onsdagens 3–1-seier over PSG.

– Det er den kampen vi har løpt mest i. Vi må komme oss opp dit. Det er virkelig ingen grunn til at Manchester United ikke skal være det mest hardtarbeidende laget i Premier League. Hvis du spør Molde-spillerne hjemme i Norge, så er det en av tingene jeg alltid krever av spillerne. Det er arbeidsinnsats, innstilling og god fysisk form. Vi må fortsette å jobbe med det, sier Solskjær og feller en ærlig dom over konkurrentene:

– De beste lagene løper mer enn oss. Det er ikke akseptabelt.

Søndag ettermiddag klokken 17.30 får United-spillerne en ny mulighet til å imponere sjefen med upåklagelig arbeidsinnsats når de besøker fjerdeplass Arsenal til en svært viktig kamp i toppen av Premier League.

Solskjær mener det er et tydelig skille i kvalitet blant toppklubbene i ligaen: City og Liverpool på et nivå for seg selv, og Tottenham, United, Arsenal og Chelsea et stykke bak dem.

– Definitivt. Vi må lukke igjen det gapet. Men det må gjøres steg for steg, vi kan ikke bare gjøre det på én gang, sier Solskjær.

FaceTime og Netflix

Nordmannen viste seg fra sin kravstore side på pressekonferansen før Arsenal-kampen, men ga også innblikk i sitt eget privatliv. På spørsmål om hva han gjør for å koble av midt i den hektiske jobbhverdagen, svarer Solskjær:

– Jeg setter pris på å få besøk av familien. Jeg snakker med dem på FaceTime når de ikke er her.

– Jeg er ganske flink på Netflix og TV-serier og dokumentarer. Og så hører jeg på litt god, gammel Bob Dylan og sånt. Stone Roses, sier Solskjær.

– Hva ser du på for tiden?

– Akkurat nå er det «Sunderland ’Til I Die», faktisk. Jeg har også sett dokumentaren om Sir Bobby Robson. Det er fint og avslappende. Ikke glem «Game of Thrones», forresten!

Da en journalist anbefalte den meksikanske dramafilmet «Roma», trodde Solskjær det handlet om den italienske fotballklubben.