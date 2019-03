RASENDE: Marquinhos holdt på å ryke i tottene med Manchester United-spillerne under kampen. Etter tapet slaktet han sitt eget lag. Foto: FRANCK FIFE / AFP

PSG-stjerne forbannet etter fiasko: – Jeg blir kvalm

PARIS (VG) De få PSG-profilene som uttalte seg etter sjokk-exiten i Champions League, sparte ikke på kruttet i beskrivelsene av tapet mot Manchester United.

Publisert: 07.03.19 13:47







– Det vi har gjort, er utilgivelig. Vi forstår at fansen er forbannet. Vi gjør de samme feilene på samme tidspunkt av sesongen nok en gang. Vi blir straffet. Det er utilgivelig, sier midtstopperen Marquinhos i pressesonen til blant andre VG.

– Jeg blir kvalm av dette, legger brasilianeren til.

les også United-stjerne med kjærlighetserklæring til Solskjær: – Vi elsker Ole

– De scoret tre mål uten å angripe og uten å skape en målsjanse. Det er vanskelig, kanskje helt umulig, å analysere denne kampen, sier PSG -trener Thomas Tuchel, tydeligvis ikke særlig imponert av Ole Gunnar Solskjærs lag og deres spillestil:

– Det er grusomt og veldig vanskelig å akseptere. Hvis vi hadde spilt mot en super motstander, som helt klart var bedre enn oss og spilte en strålende kamp, så kunne vi kanskje analysert kampen. Vi fortjente ikke å ryke ut i det hele tatt.

Siste nytt om Manchester United og Solskjær finner du i vår spesial!

– Det er ikke greit

Paris Saint-Germain har punget ut over 18 milliarder kroner på spillerkjøp siden de qatariske eierne overtok klubben i 2011. De siste to årene har klubben stått for tidenes to dyreste overganger ved å hente Neymar fra Barcelona og Kylian Mbappé fra Monaco.

Målet til de ambisiøse eierne har vært tydelig fra starten av: Champions League-trofeet – så fort som mulig. Men PSG har fortsatt til gode å komme seg forbi kvartfinalen i turneringen, og nå har de røket ut i åttedelsfinalen for tredje år på rad.

les også Lukaku om «Solskjær-spørsmålet»: – Hva mer må han gjøre?

To år etter det ydmykende 6–1-tapet i Barcelona, som sendte PSG ut av turneringen til tross for 4–0-seier i den første kampen, ble pariserne nok en gang offer for et spektakulært comeback. De vant 2–0 på Old Trafford og møtte et skadeskutt United-lag, men tapte likevel 3–1 foran egne fans.

– United kom hit for å forsvare seg og vente på at vi skulle gjøre feil. Det klarte de å utnytte. Vi må tenke oss nøye om nå. Nå har det skjedd år etter år at vi blir spist på samme tidspunkt i sesongen. Det er ikke greit. Vi må ta en prat som ekte mannfolk i garderoben og finne ut hva vi kan gjøre, sier Marquinhos.

les også Må føles som verdens vakreste ran

Han beskriver ekstremt anspent stemning i PSG-garderoben etter kampen.

– Dette er en veldig vanskelig tid for alle sammen. Det var mye sinne i garderoben. Det var nok best at ingen sa noe, for da kunne det gått galt. Som vi sier i Brasil, er det på tide å spise dritten. Vi må ikke snakke for mye. Vi burde snakket på banen, men vi gjorde det ikke, sier Marquinhos.

– Vil hjem og være alene

– Har du fortsatt tro på PSG-prosjektet, at dere kan vinne Champions League en dag?

– Vi er her fordi vi har troen på prosjektet og retningen det går i. Jeg har sett positive ting i år. Men jeg vet ikke hvorfor vi nok en gang ryker ut. Det er utilgivelig. Vi gjorde den vanskeligste delen i Manchester, men taper 3–1 her. Vi kan ikke akseptere dette lenger.

les også Forvirring etter Solskjærs kontraktsuttalelser

PSG-trener Tuchel fremstod nedbrutt, oppgitt og resignert da han stilte til pressekonferanse på Parc des Princes, men han svarte utfyllende og reflektert på alle spørsmål han fikk.

Han mener at hvis den samme kampen hadde blitt spilt 100 ganger til, så ville PSG vunnet eller spilt uavgjort i samtlige av dem. Tuchel sier at «PSG var det beste laget i 180 minutter», og at «vi fortjente ikke dette».

– Det er ikke logisk at vi er slått ut. Resultatet er sykt, sier tyskeren.

HILSTE: Thomas Tuchel og Ole Gunnar Solskjær før kampen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

– Hva skjer videre?

– Jeg vet ærlig talt ikke hva som skjer nå. Jeg skjønner at dere vil vite det, men jeg vet ikke. Jeg trenger en eller to dagers hvile. Jeg vil hjem og være alene uten å snakke eller tenke. Jeg tror ikke det er mulig, men jeg skal prøve. Vi må fortsette, men ikke i dag, sier en ekstremt skuffet Tuchel.