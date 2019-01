SPARKET: José Mourinho avbildes etter å ha fått sparken i Manchester United. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

José Mourinho bryter tausheten etter Manchester United-sparkingen

MANCHESTER (VG) Tidligere Manchester United-manager José Mourinho (55) har gjort sin første TV-opptreden siden han ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær (45).

– Noen ganger kommenterer vi det vi ser, uten å vite hva som skjuler seg bak kulissene. Det påvirker hva vi ser. Det er en viktig ting, sier José Mourinho, som gjør en gjesteopptreden som fotballekspert i arabiske beIN Sports studio i anledning Asian Cup.

– Jeg kan for eksempel si at jeg vurderer min andre sesong i Manchester United , da vi kom på andreplass i Premier League , som en av de beste jobbene jeg har gjort i karrieren min, fortsetter portugiseren.

– Da kan dere si at «denne fyren er gal, han har vunnet 25 titler, men sier at en andreplass var en av hans største bragder i fotball». Jeg fortsetter å gjenta det, for folk vet ikke hva som skjer bak kulissene, sier Mourinho, som dermed sikter til det han mener var vanskelige arbeidsforhold i jobben som Ole Gunnar Solskjær nå besitter.

The Times meldte tidligere denne uken at Manchester United har gitt Mourinho munnkurv mot å uttale seg om omstendighetene rundt sparkingen hans i desember. Dette skal ha vært en klausul i sluttpakken han mottok på 15 millioner pund.

Ifølge samme avis får Mourinho betalt hele 60.000 pund per kamp som ekspert i beIN Sports-studio. Han skal i første omgang være der i anledning torsdagens Asian Cup-kamp mellom Saudi-Arabia og Qatar samt søndagens storkamp i Premier League mellom Chelsea og Arsenal.

Saken oppdateres!