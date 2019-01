FORTVILER: Thierry Henry, her fra kampen mot Nice i midten av januar, har ikke hatt mye å glede seg over som Monaco-trener. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Henry fornærmet motspiller på grovt vis: – Ikke første gang

FOTBALL 2019-01-22T07:47:28Z

AS Monaco-trener Thierry Henry har måttet beklage et utbrudd mot Strasbourgs Kenny Lala.

Publisert: 22.01.19 08:47

Her er tirsdagens oddstips

Det var rett før hvilen i helgens Ligue 1-oppgjør at TV-kameraene plukket opp Henry-utbruddet. På stillingen 2-1 til Strasbourg var AS Monaco -treneren ikke fornøyd med at Kenny Lala tok seg i overkant god tid på et innkast.

– Jeg sa at han måtte gi seg. Det var for mye, forklarte Henry etter kampen.

Det er en mild versjon av hendelsen. I et klipp publisert og tekstet av Canal+ kommer det frem at Henry fornærmet både moren og bestemoren til Lala på det groveste.

Nå har Henry beklaget.

– Det er ikke første gang, og noen ganger sier jeg det på engelsk. Det er en reaksjon, men jeg angrer på det. Jeg er bare et menneske. Det skjedde som følge av en kombinasjon av flere ting, forklarer den tidligere Arsenal- og Barcelona-spissen ifølge Goal .

Onsdag kan du vinne omtrent 83 mill. i Vikinglotto - levér din kupong her!

Blant annet var Henry sur fordi han skal ha fått beskjed om at VAR-systemet ikke fungerte, noe som ifølge treneren gjorde at hans lag ikke fikk straffe.

– Det ville ha forandret kampen, mente Henry ifølge Sky .

Utbruddet mot Lala hjalp uansett ikke. Strasbourg scoret tre ganger til og sørget for at Henrys Monaco ble slått hele 5-1 på eget gress. Det var Henrys 10. tap som Monaco-trener, det på 19 kamper (4–5–10).

I ligaen ligger laget nest nederst i ligaen med totalt 15 poeng på 21 kamper. Bare Guingamp, på 14 poeng, er bak fyrstedømmeklubben.

Kanskje får Henry smilet på plass om han mimrer tilbake på egne øyeblikk som spiller, som for eksempel denne:

VGs tips: Under 2,5 mål

Tirsdag er det imidlertid fransk cup som venter. Motstander der er Metz, som på sin side topper Ligue 2.

Monaco kommer fra et forsmedelig 1–5-hjemmetap for Racing Strasbourg på lørdag. I ingen av de åtte foregående kampene i alle turneringer har laget maktet å score mer enn ett mål per kamp. I syv av disse åtte kampene har maks blitt scoret to mål.

Metz røk 1–2 hjemme for Clermont på fredag, men leder Ligue 2 med fem poeng. Gjestene er på god vei til å gjøre oppholdet på andre nivå av kortest mulig varighet. Og det selv om klubbens toppscorer, Habibou Diallo, ikke har scoret på seks uker.

Det er ikke så godt å vite hvor seriøst vertene tar cupen med tanke på deres utsatte tabellsituasjon og meget drøye skadeliste. Vi tester et spill med kun to utfall.

Oddsen blir da 1,57, spillestopp er kl. 20.50 og Viasport 2 viser matchen.