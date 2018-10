Norges grupperival snudde og vant – tok tilbake tabellteten

FOTBALL 2018-10-13T20:36:57Z

(Bulgaria − Kypros 2-1) Kypros så ut til å gi Norge uventet hjelp til pause mot Bulgaria, men etter hvilen snudde favoritten kampen.

Publisert: 13.10.18 22:36 Oppdatert: 13.10.18 22:54

Først stanget Kiril Despodov inn utligningen rett før kampuret bikket timen spilt i Sofia.

Deretter hamret Todor Nedelev inn seiersmålet på volley litt under ti minutter senere.

Dermed var Grigoris Kastanos’ ledermål for Kypros både utlignet og passert, noe som betyr at det som så ut som en potensiell norsk gavepakke ved hvilen, gikk tapt på veien.

Resultatet betyr at Bulgaria fortsatt må slås tirsdag om Norge skal ha en realistisk sjanse på seieren i Nations League-gruppen. Det er en plassering som kan gi EM-plass.

Bulgaria topper nemlig gruppen med tre seirer på like mange forsøk halvveis inn i gruppespillet. Norge står med seks poeng på tre kamper etter å ha tapt mot nettopp Bulgaria , som kommer på Ullevaal-besøk førstkommende tirsdag.

Kypros har tre poeng, mens Slovenia har null.

Lars Lagerbäck og hans menn slo Slovenia tidligere lørdag , og er avhengig av å gjenta bedriften mot Bulgaria tirsdag. Da vil lagene ha like mange poeng før de to siste kampen mot Slovenia og Kypros.

Dersom to lag ender på like mange poeng i Nations League-gruppespillet, er det innbyrdes oppgjør som teller. Bulgaria slo Norge 1-0 i Sofia i den første kampen mellom de to nasjonene, og dermed vil det ideelle for Norge være å slå Bulgaria med to. Da vil Norge være foran om lagene ender på like mange poeng.

Om begge lag scorer i kampen og Norge vinner med ett, er det fordel Bulgaria, det på grunn av bortemålsregelen.