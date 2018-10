JUBELGJENG: Karim Benzema (nummer 9) har åpnet scoringsfesten for Real Madrid, mens lagkameratene henger seg på. Reguilon (t.h.). Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Endelig vant Real Madrid – 39 dager siden seier mot spansk lag

FOTBALL 2018-10-31T20:32:23Z

(Melilla – Real Madrid 0–4) Real Madrids mareritt er over. Foreløpig i hvert fall. For første gang på 39 dager vinner de – mot et spansk lag.

Publisert: 31.10.18 21:32

Det skjedde i cupen (Copa del Rey) i kveld mot Melilla (3. divisjon) i 16.-delsfinalen. Noe annet ville vært en skandale. Melilla holder til på spansk jord i Marokko. Den lille eksklaven i Afrika har så vidt plass til en flyplass.

Men plass nok til et brukbart fotballag som holder annenplass i Segunda Division B (nivå tre). Under normale omstendigheter et lysår unna berømte Real Madrid i det aller meste - men som ikke er seg selv lenger - og rammet av en sjelden krise.

I mai vant de Champions League med 3–1 over Liverpool. Deres tredje finaleseier på rad. Så startet nedturen for verdens beste klubblag. Under en uke etter jubelscenene sluttet trenerbautaen Zinédine Zidane. Ikke lenge etter forsvant superspissen Cristiano Ronaldo til Juventus.

Ikke nok med dét. Timer før Russland-VM ble det trenerbråk som rystet hele Spania. Julen Lopetegui «ridde to hester». Han var landslagstrener, og takket ja til Real Madrid.

Han fikk umiddelbart sparken som Spania-boss, og mandag fikk han fyken som trener for Real Madrid. Det var ingen vei utenom. Fem kamper på rad i La Liga uten seier (fire tap og en uavgjort). Hele 1–5 for erkerivalen Barcelona i berømte «El Classico» i siste serierunde var ikke til å leve med på Santiago Bernabéu.

Den tidligere reservelagstreneren Santiago Solari fikk i hvert fall en myk start i «vikariatet». Karim Benzema ordnet 1–0 like før en halvtime var spilt. Marco Asensio la på til 2–0 ett minutt på overtid av 1. omgang. 3–0 ordnet Alvaro Odriozola, og Cristo Gonzalez fastsatte sluttresultatet til 4–0 to minutter på overtid mot Melilla .

Real Madrid stilte for øvrig noe stjernesvekket med bare Navas, Ramos, Asensio og Benzema i startoppstillingen.