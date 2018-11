DIRIGENT: Nemanja Matic spiller defensiv midtbane for Manchester United. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Matic avslører: – Når vi ikke vinner, gjemmer vi oss for Mourinho

Manchester United-midtbanespiller Nemanja Matic (30) kaller manager José Mourinho for en flott person, men avslører at den portugisiske manageren ikke er like god å ha med å gjøre etter tap.

Den serbiske 30-åringen forteller at «alle» forventer seier av Mourinho, inkludert manageren selv. Og når det ikke går veien, er det om å gjøre å ikke komme i veien for den portugisiske manageren.

– Han elsker å vinne, men når vi ikke vinner, gjemmer vi oss for ham på treningsfeltet. Han er en glad mann når vi vinner, men når vi taper, ønsker han, som alle managere, at vi skal bli bedre. Han forsøker å få oss på vinnersporet igjen så kjapt som mulig, sier Matic til britiske Sky Sports .

– En ting er sikkert: Han har endret mye i løpet av sin tid i Premier Leauge. Ligaen er blitt mye mer interessant med ham, fortsetter Matic.

Kanskje det er på grunn av situasjoner som dette...

Det kan se ut som om serberen ikke akkurat har det beste forholdet til sin manager med de ovenfornevnte uttalelsene, men Matic kaller Mourinho for en flott person og bedyrer at det er harmoni i laget.

– Vi står sammen. Når vi vinner, vinner vi samlet, og når vi taper, taper vi som et lag. Det er ikke sant det mediene skriver. Vi jobber hardt, og vi ønsker å fortsette i dette sporet. Manchester United -emblemet tilsier at vi må være profesjonelle og snu situasjonen så fort som mulig, og det er akkurat det vi er på vei til å gjøre, sier han.

Etter en svak start på denne sesongens Premier Leauge, der José Mourinho etter sigende lå svært tynt an, har Manchester United tatt 10 av 12 mulige poeng de siste fire ligakampene. Det bringer laget opp på 20 poeng totalt, ni færre enn ligaleder og byrival Manchester City. Og etter tre strake seirer i alle turneringer, den siste mot Juventus i CL, sitter Mourinho tilsynelatende tryggere enn på lenge.

Men Guardiolas gutter ser skremmende gode ut: Den siste uken har de scoret 12 mål på to kamper - 6-1 over Southampton og 6-0 over Sjakhtar Donetsk - og på hjemmebane har de vunnet fem strake kamper med minst to måls margin. De lever ikke bare på gnistrende angrepsspill; denne sesongen har City bare sluppet inn fire seriemål, som er blitt scoret av tre forsvarere og én Danny Ings-straffe.

United er det eneste laget som har vunnet på Etihad de siste 37 seriekampene, men vi tror vertene er for briljante og nådeløse her - og spår en seier med minst to mål.