Scholes fyrer løs mot «alle» i United: – Liverpool ler av oss

Paul Scholes (43) har flere ganger skapt overskrifter med sine krasse kommentarer om gamleklubben. Nå utdyper legenden angrepene mot Manchester United.

I et stort intervju med ESPN tar den tidligere midtbaneeleganten seg god tid til å peke ut det han mener er galt i José Mourinhos lag. Og det er ikke rent lite.

Scholes mener blant annet at Manchester United , som ligger på åttendeplass i Premier League etter åtte kamper, ikke klarer å integrere nye signeringer i laget.

– Det føles som at hver eneste spiller som kommer inn i laget, sliter. Jeg føler at vi kunne signert Lionel Messi nå, og at han hadde slitt på dette laget, sier Scholes.

– Glemt hva som er det viktigste

Han kritiserer flere av klubbens største signeringer de siste årene: Alexis Sánchez er ifølge Scholes «egoistisk» og ikke den spilleren klubben trenger, Pogba kalles «cocky» og for ustabil, og den tidligere midtbanespilleren tviler på at Manchester United kan vinne ligaen med «en målscorer som Romelu Lukaku». Mourinho får heller ikke unnslippe: «Jeg pleide å synes han var briljant, men den José er borte. Nå er det bare en klagende José», sier Scholes.

Han frykter også at unge, lovende spillere som Anthony Martial og Marcus Rashford vil forsvinne fra klubben og briljere for rivaliserende lag.

– Jeg føler at folk i Manchester City og Liverpool ler av oss, slik vi gjorde av dem for mange år siden. Hvis du ser på dem, så gjør de alt riktig. De har hentet de beste managerne i verden, de har hentet dyktige folk med ansvar for å signere spillere, de har innført en spillestil som de følger hver uke, sier Scholes.

– Det føles som United har glemt hva som er det viktigste i en fotballklubb, som er det som skjer på banen. Klubben er flinke til å tjene penger, men hvor lenge kan det vare når laget spiller så dårlig? Det burde ikke utgjøre noen forskjell, men det gjør det. United føles nå som Liverpool for flere år siden, vi gjør alle de samme feilene som de gjorde. Vi pleide å se på Liverpool og City og flire mens de byttet managere og spillere hvert år, uten å få til noe. Nå føles det som at vi har blitt det Liverpool eller Manchester City pleide å være, sier han.

Mourinho svarte på kryptisk vis da han ble konfrontert med Paul Scholes’ kritikk tidligere denne sesongen:

Den heroiske 3–2-seieren mot Newcastle og den påfølgende landslagspausen har roet ned trykket rundt Manchester United og manager Mourinho i noen dager, men til helgen er alvoret tilbake når de gjester ubeseirede Chelsea på Stamford Bridge.

Mourinho returnerer til sin gamle hjemmearena med et enormt press på skuldrene, og vi sliter med å se for oss hvordan han skal klare å få laget sitt helskinnet ut av oppgaven. Chelsea har rett og slett sett lysende ut under Maurizio Sarri, og Manchester United har ikke vunnet borte mot de blå fra London siden 2012.

For øyeblikket er det heller ingen skadeproblemer hos Chelsea som kan bidra til å endre på styrkeforholdet: Antonio Rüdiger er det eneste spørsmålstegnet hos vertene, mens United mangler Marcos Rojo og Jesse Lingard, i tillegg til at både Alexis Sánchez og Luke Shaw er tvilsomme.

