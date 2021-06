Hummels slår tilbake mot Schweinsteigers «klumsete»-kommentar

EM-gruppe F. Portugal står oppført som vertskap, men kampen spilles i München. Portugiserne fikk den starten de ønsket seg med 3-0-triumfen over Ungarn i Budapest på tirsdag. Nå vet de at en seier i kveld vil sørge for videre spill.

Tyskland må opp på hesten for å beskrive det slik etter 0-1-hjemmetapet for Frankrike. Tyskerne har bare vunnet én av sine fire siste matcher der tre av dem har vært på egen bane. Tenk også over 0-6-bortetapet for Spania i november, og til sammen er vi ikke helt trygge på at alt er som det skal hos Joachim Löws lag.