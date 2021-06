Vikings vrakgods reddet 1–1 for Wales i EM-starten mot Sveits

(Wales-Sveits 1–1) Kieffer Moore (28) ble veid og funnet for lett i Viking. Lørdag reddet han Wales i EM-åpningen mot Sveits.

Etter at Breel Embolo (24) hadde sendt Sveits i ledelsen, utlignet Kieffer Moore til 1–1 på Europas største fotballscene.

Det står i kontrast til hva som skjedde da han var i Viking i 2015. Det endte med ni ligakamper og null mål. Han fikk også med seg tre kamper for B-laget.

I det 74. minutt løp Kieffer Moore seg fri og stanget ballen bakover og inn ved stolpen til Sveits-målvakt Yann Sommer. Moore hadde en kledelig rød bandasje på hodet etter en kollisjon med en Sveits-spiller i 1. omgang.

Moore har hatt en lang reise fra Viking-tiden til EM-spill. Under siste EM, i 2016, satt han på en bar i USA og fulgte kampene.

– Det har ikke vært så lett, innrømmer han i et intervju med UEFA.

Etter Viking fulgte Forest Green, Torquay, Ipswich, Rotherham, Barnsley og Wigan før han nå spiller i Cardiff.

1–1! Kieffer Moore har utlignet for Wales mot Sveits. Foto: DARKO VOJINOVIC / AFP

– Dette er selvfølgelig stort personlig. Vi skulle gjerne ha vunnet, men vi tar med oss uavgjort, sier Moore ifølge BBC.

– Det er aldri lett å være ett mål under, men det er positivt at vi kommer tilbake.

– Selvfølgelig er dette en stor begivenhet, og jeg har elsket hvert eneste sekund til nå, sier Kieffer Moore.

Breel Embolo har også brukt tid. Den kamerunsk-fødte Borussia Mönchengladbach-spilleren har lenge vært sett på som et av Europas store talenter. Men han har slitt med å slå ut i full blomst. Nå ser det ut som om 24-åringen skal vise seg fram i EM.

Starten var i hvert fall den beste. I det 49. minutt satte han inn 1–0 for Sveits mot Wales.

Det skjedde etter at han i slutten av 1. omgang hadde blitt snytt for det som normalt sett er straffespark syv dager i uken. Men fordi råsterke Embolo ble stående på beina, mente dommertrioen i lyseblått at det ikke var straffe.

FEIRES: Embolo blir gratulert av lagkameratene etter sin scoring. Foto: NAOMI BAKER / REUTERS

Etter pause fikk han først en kjempesjanse da han kriget seg gjennom Wales-forsvaret - men Danny Ward reddet glimrende. Til hjørnespark.

Og på den påfølgende corneren fra Xherdan Shaqiri viste Embolo fram både sin fysikk og sine avslutteregenskaper da han nikket inn 1–0. Wales-forsvarer Connor Roberts var mer opptatt av å bryte ned Embolo enn å se på ballen. Det straffet seg.

– Roberts gjør alt feil, konstaterte NRK-eksperten Carl-Erik Torp på direkten.

I det 85. minutt sendte Mario Gavranović tilsynelatende Sveits i 2–1-ledelse, men VAR studerte sine skjermer - og det viste seg at det var en hårfin offside på innbytteren. Wales-supporterne på tribunen i Baku jublet som om Wales hadde scoret.

Sveits hadde et par store sjanser på slutten, men Wales-keeper Danny Ward var stor - og kanskje banens beste spiller.

Manchester Uniteds Daniel James var rasende da han ble byttet ut i det 75. minutt. Han hadde absolutt ikke lyst til å gå av banen.

– Han var skuffet, men alt handlet om laget, sier Rob Page ifølge BBC.

Wales har en våt drøm om å gjenta suksessen fra 2016, da laget kom helt til semifinalen. Rob Page er midlertidig landslagssjef i Ryan Giggs fravær (han ble arrestert i høst og skal møte i retten i sommer, tiltalt for å ha overfalt to kvinner).

Rødkledde Wales hadde en stor sjanse etter et kvarter i 1. omgang da Ole Gunnar Solskjærs elev Daniel James la inn, og Kieffer Moore satte pannebrasken til. Men Yann Sommer viste at han er en målvakt på øverste hylle og reddet.

Også Sveits’ Haris Seferovic hadde en megasjanse og burde ha scoret i 1. omgang - som imidlertid endte målløs.

Tyrkia og Italia er de to øvrige lagene i denne EM-gruppen.

– Det blir noe helt annet å møte Tyrkia, men vi igjen være solide, sier Rob Page ifølge BBC.