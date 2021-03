MØRING BLIR «TRØNDER»: Vebjørn Hoff mener han både kan konkurrere i rollen som anker og indreløper i sin nye klubb Rosenborg. Foto: RBK.NO

Vebjørn Hoff er Rosenborg-klar: − Vi selger til dem som betaler godt nok

Draktfargene blir de samme, klubben er ny. Vebjørn Hoff (25) er Rosenborg-spiller etter at Odd sa nei til gamletrener Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga – og ja til et forbedret bud fra trønderne.

Odds daglige leder Einar Håndlykken avviser at klubben hadde lettere for å inngå en overgang med Rosenborg enn å selge en av lagets nøkkelspillere de siste sesongene til Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga, som også ønsket midtbanespilleren.

– Jeg har sett at en del av fansen vår mener det. Vi mener vi selger til dem som betaler godt nok, sier Håndlykken til VG etter at overgangen mellom klubbene ble bekreftet mandag, og at Vebjørn Hoff har signert en fireårsavtale (ut 2024) med Rosenborg.

– Betyr det at Rosenborg har lagt mer på bordet enn det Vålerenga signaliserte at de kom til å gjøre?

– Ja, er vel svaret på det, melder Odd-sjefen.

Før Vålerengas treningskamp mot Strømsgodset i februar sa Fagermo at de ga opp Hoff. Da uttrykte samtidig Odd-spilleren et ønske om en overgang til Intility Arena på Oslo Øst.

– Prisnivået er så høyt at det er det ingen som betaler, hevdet Fagermo den gangen.

Nå har Rosenborg altså likevel fått tilslaget. Odd får en overgangssum på rundt fire millioner og noen prosenter i videresalg, ifølge VGs kilder. Summen omtalte også Telemarksavisa søndag. Vålerengas tilbud skal ha vært mer i sjiktet rundt tre millioner, og de brukte i stedet pengene på Tobias Christensen fra Molde.

– Rosenborg er stort for meg. Det er den største klubben i Norge, og du skal være veldig god som norsk fotballspiller for å kunne si nei til Rosenborg; Da skal du være fast på landslaget, sier Vebjørn Hoff til VG.

Han kunne endt andre steder: Danske Randers la inn bud i januar, men på et nivå godt under det både Vålerenga og Rosenborg kom med, og også italienske Lecce i Serie B skal ha sondert sunnmøringen. Før RBK-overgangen var i boks, var han opprinnelig på utgående kontrakt med Odd og hadde ingen planer om å forlenge med skiensklubben.

– Det var en del interesse i januar, også konkret. Men ingenting som kan måle seg med Rosenborg til syvende og sist, fastholder Hoff – som skal ta opp kampen om de to-tre plassene på midtbanen til Åge Hareide. Fra før har trønderne Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred (skadet nå), Edvard Tagseth, Kristoffer Zachariassen og Anders Konradsen (på vei tilbake fra skade).

– Merket du noe forskjell på Odds ønske om å selge deg til Rosenborg kontra Vålerenga?

– Det vil jeg ikke si. Det har hatt tid, men jeg skjønner at Odd må ivareta sine interesser. Jeg har prøvd å holde meg mest mulig unna og forholdt meg til mine ting og ha fokus på hva jeg kan gjøre noe med. Odd har en taktikk om å bruke tid, så du blir litt frustrert. Som spiller vil du bare komme deg av gårde, svarer Vebjørn Hoff.

– Hvordan opplevde du Vålerenga-interessen?

– Jeg vil ikke gå så mye på inn på det. Jeg veldig fornøyd med at jeg endte opp i RBK til slutt. Men jeg tror Odd og Vålerenga hadde blitt enige. Så tror jeg heller ikke Odd er misfornøyde med å selge en spiller til Rosenborg, sier Hoff og sier med et smil at telemarkingene «har fått godt betalt».

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen sier han ikke har noen meninger om hvor Odd selger spillerne sine.

– For oss var prisen for høy med tanke på hvilke rolle vi så ham i hos oss, melder Vålerenga-lederen mandag.

– Har det vært viktig for Odd å sende et signal om at Fagermo ikke enkelt kan hente gamle elever – og at dere konkurrerer om de samme poengene og medaljene, Håndlykken?

– Nå har vi konkurrert mer med Rosenborg enn Vålerenga de siste årene. For oss er alle de lagene er konkurrenter. Vi selger til dem som byr nok, svarer Odds daglige leder.

PS! Vebjørn Hoff må vente 48 timer fra siste deltagelse på Odd-trening (lørdag ettermiddag) og avlegge to negative coronatester før han slutter seg til sin nye RBK-kohort for trening.