Guardiola føler seg ukomfortabel: − Det er ikke sport hvis suksess er garantert

Manchester City-manager Pep Guardiola (50) er klar i sin tale: Han er personlig imot en lukket superliga der ingen kan rykke ned.

Under sin digitale pressekonferanse tirsdag ettermiddag understreker Guardiola at han sitter på for lite informasjon om Super League til å være bastant, men han sier følgende om et konsept der enkelte klubber er garantert deltagelse og ikke kan rykke ned:

– Det er ikke sport hvis suksessen er garantert. Det er ikke sport hvis det ikke gjør noe om man taper.

Guardiola sier han fikk beskjed om opprettelsen av Super League like før klubben sendte ut en pressemelding mandag:

– Jeg fikk vite det noen få timer før pressemeldingen gikk ut. De sa det ville komme ut en pressemelding.

City-sjefen sier han føler seg «ukomfortabel» fordi han må svare om Super League-planene når hverken han eller kollegene Jürgen Klopp, Ole Gunnar Solskjær, Thomas Tuchel, Mikel Arteta og Ryan Mason.

Real Madrid-manager Zinédine Zidane fikk gjentatte ganger spørsmål om den nyopprettede bevegelsen der 12 klubber, inkludert den spanske giganten, vil danne en lukket europeisk liga med 15 medlemsklubber og fem åpne plasser der andre kan kvalifisere seg.

– Det er et spørsmål til én person: presidenten (Florentino Pérez). Jeg er her for å snakke om kampen mot Cadiz. Alle har sin mening, men jeg er ikke her for å snakke om det. Jeg vil snakke om kampen i morgen, om ligaen, om Champions League. Resten er ikke min jobb, sier Zidane første gang han får spørsmål om det pågående jordskjelvet i Fotball-Europa.

På spørsmål om UEFA og FIFAs trusler om å kaste klubbene ut av deres ligaer og turneringer, og om dette har vært et tema i Real Madrid-garderoben, svarer Zidane:

– Null. Ingenting. Vi snakker ikke om dette. Vi snakker bare om morgendagens kamp. Spillerne har bare dette i tankene.

Zidanes sjef, klubbpresident Florentino Pérez, er også president for Super League, som han natt til tirsdag forsvarte på det populære TV-programmet El Chiringuito de Jugones.

Der sa han blant annet at Super League er et forsøk på å redde fotballen fra økonomisk ruin.

Zidane var tydelig ubekvem hver gang han fikk spørsmål om Super League.

– Vi kan bare snakke om morgendagens kamp. Resten kan vi ikke kontrollere, snakke om eller vite hva som skal skje, sier han.

– Har du snakket med presidenten, og hva er ditt standpunkt?

– Jeg kommer ikke til å gi dere min mening. Så kan dere si «Zidane sier aldri noe». Og det er sant. Men hvorfor? Fordi jobben min er det daglige arbeidet og morgendagens kamp. Når det gjelder resten, kunne jeg ment noe om det, men det nytter ikke. Det skaper bare overskrifter. Jeg tenker på Cadiz.

VG deltok også på den digitale pressekonferansen til AC Milan-sjef Stefano Pioli tirsdag ettermiddag.

Klubbens pressesjef åpnet seansen med å opplyse om at Pioli ikke ville svare på spørsmål om Super League.

Da en journalist begynte å spørre om temaet, ble han avbrutt av pressesjefen med beskjed om kun å spørre om onsdagens kamp mot Sassuolo.