«RIP CFC»: Det har vært store protester fra Chelsea-fansen utenfor Stamford Bridge tirsdag. Foto: NEIL HALL / EPA

Britiske medier: Chelsea og Manchester City trekker seg fra Super League

Ifølge flere britiske medier har Chelsea bestemt seg for å trekke seg fra omstridte Super League – bare to dager etter at de ble med. Kort tid etterpå rapporteres det også at Manchester City trekker seg.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sky Sports, BBC og Telegraph er blant de som melder dette. Også The Times.

Ifølge de britiske mediene forbereder nå Chelsea de nødvendige dokumentene for å trekke seg fra Super League. Manchester City gjør ifølge flere britiske journalister det samme.

Det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

På sosiale medier hevder flere journalister at også Barcelona og Atlético Madrid vurderer å trekke seg.

Viasat-ekspert Petter Veland, som følger spansk fotball tett, skriver på Twitter at «medlemsstyrte Barcelona ikke blir med i en (eventuell» Superliga dersom det ikke blir godkjent av medlemmene».

Rapportene kommer samtidig som det er store protester fra Chelsea-fansen utenfor Stamford Bridge. Petr Cech, som nå har en administrativ rolle i klubben han tidligere voktet buret for, møtte de illsinte supporterne utenfor Stamford Bridge og ba dem «gi oss tid» til å ordne dette.

Se video av det her:

Rapportene utløste enorme jubelscener fra de protesterende Chelsea-supporterne utenfor Stamford Bridge.

Ifølge Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol har Chelsea bestemt seg for å trekke seg på grunn av den overveldende reaksjonen verden over.

Chelsea er en av de tolv europeiske storklubbene som har signert en avtale om å opprette en ny, kontinental klubbturnering. Søndag bekreftet Chelsea og de elleve andre klubbene at de ville starte sin egen liga, Super League.

Den skal etter planen starte så raskt som mulig – men møter motstand fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), Det europeiske fotballforbundet (UEFA), Premier League og – ikke minst – supporterne.

Dersom rapportene viser seg å stemme, er Chelsea den første klubben til å trekke seg fra prosjektet som har rystet Fotball-Europa.

I et intervju med El Chiringuito de Jugones sa Florentino Perez, Real Madrid- og Super League-president, at de tolv klubbene hadde signert dokumentene og ikke kunne trekke seg.

Saken oppdateres.