TRØBBEL: Joshua King ligger nede for telling etter en overtråkk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

King nede for telling dagen før skjebnekampen: – Ikke noe problem

ULLEVAAL (VG) Joshua King (28) tråkket over på siste trening før storkampen mot Serbia, men det skal ikke være noen dramatikk.

For mindre enn 10 minutter siden

Den norske landslagsspissen gikk i bakken etter å ha tråkket over under en pasningsøvelse i firkant like før pressen ble kastet ut av Ullevaal Stadion onsdag formiddag.

– Han fikk tydeligvis en liten overtråkk, som medisinerne sa. Han hadde litt kjenning, men de bedømte at det absolutt ikke var noe problem, sier landslagssjef Lars Lagerbäck på pressekonferansen som ble utsatt med et kvarter.

Publisert: 07.10.20 kl. 12:47

