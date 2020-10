PÅ HÆLA: Målscorer Raheem Sterling i duell med Leeds-spiller Davis. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Ny Manchester City-nedtur mot Leeds: Fire poeng etter tre kamper

(Leeds-Manchester City 1–1) Manchester City skulle slå tilbake etter det stygge tapet mot Leicester. I stedet er de nå blitt distansert av Liverpool i seriestarten, etter bare uavgjort mot nyopprykkede Leeds.

Det er en uvanlig svak sesongstart for Pep Guardiolas mannskap. Etter tre kamper ligger nå Manchester City på 10. plass på tabellen med fire poeng. Samtidig har Liverpool ni poeng på tre kamper og full pott. Og Everton, som tok over serieledelsen lørdag, har vunnet alle sine fire første kamper. Citys svake serieåpning skjer uten stjernene Gabriel Jesus og Sergio Aguero som begge er skadet.

– Jeg tror ikke vi ser City på vanlig nivå før de får tilbake Jesus og Aguero, sier TV 2-ekspert Nils Johan Semb mot slutten av kampen da kampen vippet og seiersvante Manchester City periodevis måtte kjempe for å unngå tap.

For dette var kampen som endret totalt bilde flere ganger etter en forrykende åpning fra Manchester City.

Det smalt i stolpen fra Kevin De Bruyne allerede etter tre minutter og det bar bud om hva som skulle komme. For dette ble et heftig oppgjør mellom Manchester City og nyopprykkede Leeds der det bølget frem og tilbake.

Bortelaget skulle reise seg etter det sygge 2–5 tapet hjemme mot Leicester sist søndag:

Pep Guardiolas mannskap måtte ha seier for å holde følge med Liverpool i toppen etter en seier og et tap på de to første kampene etter en forsinket seriestart for laget som var med i sluttspillet i Champions League.

Det var mulig Leeds sin karismatiske manager Marcelo Bielsa hadde latt seg friste av seiersvante Manchester City kom fra et uvanlig stygt tap i forrige kamp. For det nyopprykkede laget gikk ut med en plan med høy risiko, og spilte seg inn i problemer gang eter gang i 1. omgang. City kunne stjele ballen ved flere anledninger og stadig komme til farlige sjanser.

Da Raheem Sterling skuddfintet, dro av Leeds-forsvaret og satte ballen nydelig nede ved lengste stolpe bak Illan Meslier i Leeds-målet etter 17 minutter var det intet annet enn fortjent at bortelaget tok ledelsen. Og det fortsate. Etter 22 minutter hadde City hatt levert avslutninger hvert andre minutt.

Men Leeds fikk fart på spillet det siste kvarteret av 1. omgang og da Mendy misset stygt og serverte Luke Ayling en kjampesjanse rett før dommeren blåste av til pause, hadde kampen endret kampebilde. Plutselig var det Leeds som jaktet utligning etter Citys voldsomme åpning på kampen.

Og da Bielsa først satte inn Ian Poveda og deretter Rodrigo Moreno ble det ytterligere fart på sakene for hjemmelaget. Og etter 59 minutter var det nettopp innbytter Rodrigo Moreno som hadde satt ballen i mål etter en gedigen miss av Manchester Citys keeper Ederson. Innbytterne hadde virkelig blir krevende å håndtere for City-spillerne, blant annet Mendy som ble byttet ut.

Og deretter bølget spillet frem og tilbake og Manchester City-spillerne så kjørt ut av trykket til Leeds. Og Citys sluttspurt hjalp heller ikke selv om de var nær å avgjøre kampen. Manchester City har havnet bakpå i tetkampen i innledningen av sesongen.

