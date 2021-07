TOPPKAMP: Amalie Iuel er tre poeng bak Bård Tufte Johansen i EM-profeten. Dersom hun treffer blink på én kamp, mens Tufte Johansen bommer på riktig vinner, vil de være à jour. Foto: Berit Roald / NTB

Iuel-stikk til Tufte Johansen: − Tipper han kjenner skikkelig på presset

Med tre EM-kamper igjen har tre deltakere stukket fra i VGs kjendisliga i EM-profeten. Friidrettsutøver Amalie Iuel er i angrepsposisjon før innspurten.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

Hekkeløperen har 61 poeng og er dermed henholdsvis ett og tre poeng bak Spårtsklubbens Jon Martin Henriksen og komiker Bård Tufte Johansen på andre- og førsteplass i EM-profeten.

– Jeg er godt fornøyd med tredjeplassen. Det er ennå et par kamper igjen som gir meg muligheten til å klatre enda høyere på lista. Bård og Jon Martin, watch out, sier Iuel til VG.

27-åringen hadde ikke trodd at hun skulle kjempe helt i toppen.

– Det at jeg har klart å kave meg til en 3. plass er egentlig et mirakel. Jeg kan vel telle på én hånd hvor mange fotballkamper jeg har sett på utenom fotball-VM og EM, så det er i hvert fall ikke fordi jeg har så mye peiling.

– Jeg tror det er en god blanding mellom flaks, og litt varierende tips fra en såkalt «fotballekspert», sier Iuel – med et lite stikk til VGs journalist, som skrev en guide før EM.

Foto: Skjermdump

Spårtsklubben-programleder Jon Martin Henriksen har en klar ambisjon før innspurten:

– Det er stort å ligge bak Bård Tufte. Andreplass er ingen skam her. Det er viktig å holde Iuel bak meg, så jeg skal gjøre alt for ikke å snuble på oppløpet, sier Henriksen.

Amalie Iuel snublet i den første hekken under det innledende heatet på 400 meter hekk under VM i Beijing i 2015. Den psykologiske kampen er definitivt i gang.

– Nøkkelen er at jeg har brukt utrolig lite tid på å tippe resultatene. Jeg har hverken analysert eller tenkt, så jeg er i tvil om jeg har hatt ubegripelig flaks eller om intuisjonen er i verdensklasse. Jeg heller mot det første, sier Henriksen.

VG har ikke lyktes med å få tak i Bård Tufte Johansen mandag kveld. «Nytt på nytt»-programlederen la nylig ut et bilde på Instagram at han var på fisketur, men Iuel tror at Tufte Johansen rett og slett har gått under jorden.

– Helt ærlig ... jeg tipper han kjenner skikkelig på presset, jeg. Jeg skjønner det godt, da. Det er alltid litt tøft å måtte forsvare førsteplassen, sier Iuel, muligens med et snev av snikskryt.