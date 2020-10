Kommentar

Nøtten er å komponere det rette laget

Av Knut Espen Svegaarden

FORTJENT: Stabilitet og høyt nivå over tid, det er grunnen til at Milans Jens Petter Hauge får sjansen i A-landslagstroppen nå. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

BODØ (VG) Han er en litt annen type enn de andre. Ekstremt god en mot en, også internasjonalt. Derfor er Jens Petter Hauge (20) fortjent med i Lars Lagerbäck-troppen som, først og fremst, skal forberede seg til møtet med Serbia 8. oktober.

Han får nok joker-rollen, om Lagerbäck trenger en mann til å åpne et forsvar på en annen måte enn det Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi kan. Det vil være en overraskelse om Hauge starter, i en ellever som Lagerbäck nå skal bruke tiden frem til 8. oktober på å finne ut hvordan Norge kan slå Serbia og dermed spille seg til play-off om en EM-plass.

For her er det, offensivt, uante muligheter. Martin Ødegaard bak Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth? Det må være en fristende tanke, selv for en 4–4–2-mann som Lars Lagerbäck. Men sjansen er nok større for at Ødegaard spiller til høyre på midten – om Lagerbäck velger begge spissene som imponerte stort mot Nord-Irland, med to scoringer hver og et samarbeid som var svært lovende.

Serbia er en helt annen type motstander som trolig krever andre tanker enn det var mot Nord-Irland. Jeg tror neppe Lagerbäck og Per Joar Hansen starter med Mohamed Elyounoussi og Ødegaard på hver sin kant, med Braut Haaland og Sørloth på topp.

Det blir nok enten Ødegaard på høyrekanten, med en mer fysisk og defensivt sterk spiller på motsatt kant – hvis Norge starter med både Braut Haaland og Sørloth på topp – eller Lagerbäck velger Ødegaard bak en av de nevnte spissene, med «Moi» på den ene kanten og en robust kantspiller motsatt.

Sånn har det vært i snart fire år med Lars Lagerbäck. Han har sin filosofi, og den virker ofte. Derfor er han da også en mester til å få landslag til sluttspill, som han har gjort med Sverige og Island.

Men ordet «luksusproblem» offensivt er noe som dukker opp i hodet her. Det er noen år siden vi kunne si at en norsk landslagssjef hadde så positive «problemer» med å komponere et best mulig lag. Kanskje må vi helt tilbake til Nils Johan Sembs mange gode spisser på slutten av 1990-tallet, eller kanskje helt Drillos mange gode midtstoppere midt på 1990-tallet.

Midt oppe i denne Lagerbäck-kabalen dukker to temaer opp: Stopperne – og Jens Petter Hauge.

Hauge er en spiller som har vært et stort talent siden han var ganske ung, men som så sent som forrige sesong var benkesliter på Eliteseriens nest beste lag.

Et år senere, og Jens Petter Hauge, rett før han fyller 21 år, er stjernen på Norges desidert beste fotball-lag. Og innlemmet i A-landslagstroppen. Så fort kan det altså gå hvis treneren tror på deg, du benytter sjansen, får selvtillit og utvikler deg i stor fart.

Hauge ble ikke tatt med forrige gang, men stabiliteten hans har overbevist Lagerbäck. Kanskje er det det lille «rykket» Hauge har som avgjorde.

Ofte er det rykket, fra du står stille med ballen til du er forbi motstanderen som avgjør fotballkamper. Hauge har det, som en av få norske spillere. I tillegg er han to-fotet. Hauge går begge veier. Og det gjør ham ofte til et mareritt for backer som er vant til å lese hvor kantspillerne liker å gå.

På stopperplass hentet Lagerbäck inn igjen gamle kjenninger som Sigurd Rosted og Stefan Strandberg, samt hentet inn talentfulle Leo Skiri Østigård. Jeg mener han kunne tatt med Glimts Marius Lode, som med sin fart og spilleforståelse hadde passet godt inn i dette laget.

Men alt i alt er det en solid landslagstropp Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har valgt denne gangen.

Nå gjenstår det vanskeligste:

Ta ut «riktig» lag.

Lagerbäck og Perry har 10 dager på seg.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 05.10.20 kl. 07:29