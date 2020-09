MIDTPUNKTET: Zymer Bytyqi gratuleres av lagkameratene Axel Andresson (til venstre) og Viljar Vevatne (til høyre) etter 1–1-målet mot Mjøndalen. Foto: Terje Bendiksby

Bytyqi herjer for Viking – trolig tapt for klubben

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Viking 1–2) Han skaper, scorer og serverer – men signerer gjør han neppe, Zymer Bytyqi (24).

Vikings formspiller nummer én er ønsket videre av norgesmesteren, men skal etter det VG kjenner til foreløpig ha avvist Vikings kontraktsforslag tidligere denne måneden.

Hans nåværende avtale går bare ut 2020-sesongen, og nå spørs det om tiden er i ferd med å renne ut for Stavanger-klubben med tanke på å forlenge.

– Vi er i dialog. Men vi er ikke enige, sier trener Bjarne Berntsen etter 2–1-triumfen over Mjøndalen, der Bytyqi scoret 1–1-målet.

Vingen spilte også frem Even Østensen til målsjanse og hadde regien i klikk-klakk-angrepet der Tommy Høiland skjøt i stolpen og kunne satt Vikings tredje. Bytyqi selv har lite å melde om kontraktssituasjonen.

– Jeg er Viking-spiller og det skal jeg fortsette med. Det eneste jeg har fokus på, er på fotballbanen, score mål og gi assist, sier 24-åringen.

Det greier han fint. Han er allerede oppe 13 målpoeng (åtte scoringer og fem målgivende), og ni av dem har kommet under Vikings ubeseirede rekke som teller syv kamper etter Mjøndalen ble slått søndag kveld.

Det har skjedd nesten samtidig med at Bytyqi ble flyttet fra høyre til venstre kant, og det er i fjorårskaptein Zlatko Tripic’ gamle rolle at Bytyqi virkelig har blomstret. Tripic skjøt Viking til cupgull og ble solgt til tyrkiske Göztepe.

Men hans ni målpoeng over hele seriesesongen i fjor har arvtageren Bytyqi allerede overgått.

– Vi håper selvfølgelig på at han skriver under, men det får tiden vise. Han har hatt en fantastisk fin periode nå. Jeg er mest fornøyd i dag med at selv om han ligger nede et par ganger med smell i ankelen, reiser han seg opp og spiller videre. Det viser at han har tatt steg, påpeker Bjarne Berntsen.

– Hvorfor var dere ikke på tidligere med å få ham til å forlenge?

– Det er å finne den rette timingen. Vi har hatt dialog ganske lenge, men det er ikke alltid du kommer i mål, selv om du har en dialog, svarer Viking-treneren.

– Tvilte dere litt tidligere i år på at han skulle komme på nivået dere ønsket?

– Nei, det gjorde vi ikke. Han startet sesongen og har spilt alle kampene, noen som innbytter, men de fleste fra start. Det er veldig kjekt for Zymer at han har fått den enorme oppturen. Det er fordi han har fokusert råd et han er god på, det å våge, og ikke tenke konsekvenser, sier Berntsen.

På direkte spørsmål om han har sagt nei til Vikings kontraktstilbud, svarer spilleren:

– Ingen kommentar. Jeg trenger ikke snakke om det.

– Ser du for deg å spille sesongen ut i Viking?

– Det vet man aldri, men det er det jeg tenker å gjøre, ja, sier Bytyqi.

Heller ikke agent Imad El Hammichi ønsker å svare spesifikt på om de har avvist forslaget fra Viking.

– Det jeg kan si, er at det er konkret interesse der ute fra ulike klubber, opplyser agenten om spilleren som gikk til Red Bull Salzburg allerede som 15-åring i 2012.

Matchvinner Tommy Høiland ser helst at Viking sikrer signaturen til lagkameraten:

– Selvfølgelig. Men samtidig hadde jeg unnet Zymer å gå til utlandet hvis han får den muligheten. Alle har en drøm om det. Han har vært ute før, men kanskje er han litt mer moden nå. Han presterer hver uke og slenger ballene i krysset en etter en, sier Høiland og sikter blant annet til denne «flikk-flakkeren» mot Aalesund i forrige runde:

