Bielsa kritisk til forsvarsfeil: – Kan ikke ignorere det

Leeds hylles av Jürgen Klopp (53), men lagets manager Marcelo Bielsa (65) var langt ifra fornøyd etter serieåpningen.

Det er ikke lenge siden forrige Premier League-sesong ble avsluttet, men for Leeds-fansen har ventetiden og lengselen etter fotball øverste nivå føltes som en evighet. Både de og tilhengere av engelsk fotball ble belønnet med en sjeldent underholdende sesongåpning.

Kampen åpnet forrykende med fem mål den første drøye halvtimen, og til slutt sto det 4–3 på måltavlen. Etter kampen var Leeds-manager Marcelo Bielsa (65) kritisk til eget lags forsvarsfeil.

– Vi kan ikke ignorere at vi slapp inn fire mål. Mange av de kunne vært unngått, sa argentineren ifølge The Guardian.

Han var samtidig kritisk til at laget ikke skapte flere store målsjanser. Leeds hadde tre skudd på mål og fant baksiden av nettet like mange ganger. Dødelig effektivt fra den nyopprykkede klubben.

– I deler av kampen var vi overlegne, men totalt sett var Liverpool det overlegne laget. På dette nivået fører feil til mål, var Bielsas konklusjon.

Skånet rekordsigneringen

Den utslagsgivende feilen kom da innbytter Rodrigo felte Fabinho i 16-meteren tre minutter før full tid. Spanjolen, som er tidenes dyreste Leeds-kjøp, fortvilte, men ble ikke kastet under bussen av manageren.

– Det er en del av spillet. Det finnes ikke en direkte kobling mellom Rodrigos felling og resultatet. Du kan ikke legge skylden for tapet på en spiller. Liverpool hadde andre muligheter til å score, og scoringen trengte ikke nødvendigvis å komme fra straffemerket, mener Bielsa.

65-åringen var fornøyd med hvordan Leeds fremsto i deler av kampen, men:

– Jeg kan aldri være fornøyd med et tap, var konklusjonen.

Hylles av Klopp

Leeds og Bielsa har gjort seg bemerket for sin unike spillestil gjennom to sesonger i Championship. I forkant av sesongen har medier verden over skrevet profilsaker om «Den gale» og fotballen Premier League kan vente seg under hans ledelse.

Jürgen Klopp og Liverpool – fjorårets suverene seriemester – var de første som fikk smake på hvordan det er å møte Leeds. «Wow», var managerens første reaksjon da dommeren endelig blåste i fløyten for siste gang.

Stjernegalleriet måtte kjempe hardt for tre poeng, og selv om det er lettere å si etter en seier – var Klopp klar på at han er tilhenger av Leeds’ måte å spille på.

– Jeg sa det til alle fra Leeds jeg møtte etter kampen: For et lag de er. Helt utrolige. Jeg liker dem og kommer til å se kampene deres ofte denne sesongen, var dommen fra tyskeren.

Også tidligere Liverpool-helt Graeme Souness hyllet Leeds.

De var fantastiske i 80 minutter. Men de siste ti minuttene ble de trykket tilbake av Liverpool, og det ble kun et spørsmål om tid før de gjorde en feil eller en Liverpool-spiller gjorde noe briljant. Men Leeds har satt avtrykk i kveld, sier Sky Sports-eksperten.

