De Bruyne herjet da City slapp med skrekken

(Wolverhampton-Manchester City 1–3) Kevin De Bruyne (29) holdt lekestue med Wolverhampton i 45 deilige minutter. Men City-kollapsen i annen omgang bør bekymre Pep Guardiola (49).

Manchester City viste både veldig lyse og bekmørke sider ved seg selv da Wolverhampton ble slått 3–1 på Molineux mandag kveld.

Gabriel Jesus scoret 3-1-målet og sørget for ny målrekord i en Premier League-runde så lenge ligaen har bestått av 20 lag (1995/1996-sesongen), ifølge Sky Sports. Rekorden lyder nå på 44 mål.

Alt så perfekt ut for Pep Guardiolas City: Forrige sesongs beste Premier League-spiller, Kevin De Bruyne, fortsatte der han slapp. 29-åringen gjorde omtrent som han ville. Han skaffet straffespark, scoret selv på straffesparket, var boksåpner før Phil Fodens 2-0-scoring (assist fra Raheem Sterling) – og ellers «bosset» han banen fullstendig.

Wolverhampton skjønte ikke hva som foregikk på egen bane, og så helt hjelpeløse ut.

City var profesjonelle til storetåa, vant alle viktige dueller og hadde full kontroll – selv om det ikke var rasende festlig angrepsfotball hele veien.

I annen omgang var det sceneskifte.

I løpet av noen få minutter skapte Wolverhampton den ene gigasjansen etter den andre – uten at kula havnet i garnet. Etter en litt rolig periode, lyktes det endelig for Raul Jimenez med et lite kvarter igjen på klokka.

City var rystet, men istedenfor 2–2, så kom 3–1 til Manchester City på overtid, fikset av Jesus. De Bruyne fikk en billig assist, noe som gjør at belgieren har vært involvert i 35 mål siden starten av forrige sesong (14 mål, 21 assists).

Dermed har Manchester City vunnet ti Premier League-premierer på rad. Sjekk rekken i faktaboksen:

Manchester Citys sesongåpninger i Premier League siden 2011: 11/12: 4-0 Swansea (h) 12/13: 3-2 Southampton (h) 13/14: 4-0 Newcastle (h) 14/15: 2-0 Newcastle (b) 15/16: 3-0 West Bromwich (b) 16/17: 2-1 Sunderland (h) 17/18: 2-0 Brighton (b) 18/19: 2-0 Arsenal (b) 19/20: 5-0 West Ham (b) 20/21: 3–1 Wolverhampton (b) Vis mer

