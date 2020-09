BLIR DYRERE Å FØLGE MED: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær trøster David De Gea etter sist helgs nederlag mot Crystal Palace. Nå må man snart betale mer for slike kamper. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Premier League-prisene skrus kraftig opp for Canal Digital-kunder

Canal Digital varslet mandag at prisen for TV 2 Sport Premium, som blant annet gir tilgang til Premier League, vil skrus opp med 40 prosent fra 1. november. TV 2 Sumo vil også bli dyrere.

For mindre enn 10 minutter siden

«TV 2 har økt sin veiledende pris til oss. TV 2 begrunner prisøkningen med økte rettighetskostnader. Vi ser oss derfor nødt til å øke prisen på TV 2 Sport Premium tilsvarende, fra kr 499 til kr 699/md», heter det i meldingen som Canal Digitals kunder har mottatt.

Prishoppet tilsvarer ganske nøyaktig 40 prosent.

– Rettighetskostnadene har økt betydelig fra forrige rettighetsperiode, og derfor er det nødvendig med en prisøkning nå, skriver TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til VG på e-post.

Han bekrefter at TV-kanalen øker sine priser ut mot distributørene med 200 kroner i måneden for Premier League-kanalene.

Slik begrunner han prisøkningen:

– Det skyldes ganske enkelt at rettighetene for å vise fotballen koster mye mer. Og når rettighetene blir dyrere, må vi sette opp prisen, sier Dahl.

– Engelsk fotball er veldig populært i Norge, og derfor er det knallhard konkurranse om å få tak i rettighetene. Det er grunnen til at det koster mer å kjøpe Premier League-rettighetene for det norske markedet enn for eksempel i de andre nordiske landene. Det gjenspeiles også i prisen som kundene må betale. Rettighetsprisene varierer veldig mye mellom ulike land. Det er høy fotballinteresse og sterk konkurranse i det norske markedet, fortsetter TV 2s pressesjef.

Dahl opplyser at det også vil komme en prisøkning for TV 2 Sumo-abonnement, men at kanalen ikke har tatt endelig stilling til hvor mye dyrere det blir.

– Kundene vil selvsagt få beskjed først, og god tid i forkant av en prisøkning.

PS! Sist prisøkning var på 50 kroner og kom i oktober 2019.

Publisert: 21.09.20 kl. 21:21

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 2 2 0 0 7 – 2 5 6 2 Everton 2 2 0 0 6 – 2 4 6 3 Arsenal 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Liverpool 2 2 0 0 6 – 3 3 6 5 Crystal Palace 2 2 0 0 4 – 1 3 6 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk