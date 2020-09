VENTER PÅ AVGJØRELSE: Omar Elabdellaoui, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi og Stefan Johansen under oppgjøret mot Nord-Irland nylig. Foto: AP

Regjeringen gir trolig Serbia-svar torsdag: – Håper og tror på grønt lys

Norges Fotballforbund tror at regjeringen vil gi unntak for karanteneplikten slik at blant annet Norges EM-playoff mot Serbia kan spilles som planlagt 8. oktober.

– Vi har fått signaler om at vi får svar på torsdag. Vi vet at det skal være en regjeringskonferanse da. Vi både håper og tror på grønt lys, sier Gro Tvedt Anderssen til VG.

Hun er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund (NFF). Tvedt Anderssen forteller at de har hatt dialog med embetsverket og den politiske ledelsen i Kulturdepartementet. De har også sendt et eget brev til regjeringen, hvor de har bedt om unntak fra karantenereglene som gjelder reiser til og fra land utenfor Schengen-området.

Hvis Norge skulle vinne kampen mot Serbia, venter en avgjørende match mot enten Skottland eller Israel om en plass i neste sommers EM. Også i det oppgjøret vil Erling Braut Haaland (20) og lagkameratene være sikret hjemmebanefordel.

Vil ha samlet svar

NFF har bedt om unntak for kamper for både herre- og kvinnelandslaget i perioden fremover. Det samme gjelder for de norske klubblagene som skal ut i Europa, som Molde og Rosenborg, samt ungdomslandslag.

– Vi håper på et samlet svar. Det er det vi har bedt om, forteller Tvedt Anderssen.

Lars Lagerbäck skal i utgangspunktet ta ut bruttotroppen til Norges EM-playoff førstkommende søndag. Til Nations League-matchen mot Østerrike fikk landslaget et bestemt unntak.

Det førte til at spillere som Alexander Sørloth (Trabzonspor, Tyrkia), Omar Elabdellaoui, Martin Linnes (begge Galatasaray, Tyrkia) og Mathias Normann (Rostov, Russland) kunne være med.

– Gode erfaringer

Ifølge NFF fungerte smittevernopplegget veldig bra. Opplegget er laget av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– UEFA-protokollene er veldig strenge, og vi har gode erfaringer fra Østerrike-kampen i Norge hvor vi var avhengige av unntak for nøkkelspillere, forteller Tvedt Anderssen.

Kulturminister Abid Raja svarte følgende om saken for snaut to uker siden:

– Vi er veldig godt kjent med problemstillingen, og helsemyndighetene vil gjøre vurderinger knyttet til både den og andre kamper. Siden smittesituasjonen er uforutsigbar, er det for tidlig å si noe om dette nå. Men jeg kan forsikre alle fotballglade nordmenn om at jeg og regjeringen jobber målrettet med dette. Jeg er også i fortløpende dialog med fotballforbundet, og vi kommer tilbake straks helsemyndighetene er klare med sin vurdering.

