MR. MJØNDALEN: Mjøndalens trener Vegard Hansen før eliteseriekampen mellom Odd og Mjøndalen i august. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Vegard Hansen om han har vurdert MIF-fremtiden: – Ikke ett sekund

Etter en blytung periode innrømmer Mjøndalen-trener Vegard Hansen at kvalikplassen er målet.

Nå nettopp

Etter 19 kamper står Mjøndalen med fattige 14 poeng. Etter en relativt sterk start, med bare ett tap og åtte poeng på de fem første kampene, har det stoppet opp helt for Mjøndalen. 12 av de siste 14 kampene er tapt.

Luken opp til sikker plass er på åtte poeng, og ser man på terminlisten er ikke den særlig fin lesning for Mjøndalen i måneden vi nettopp har entret:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Denne helgen venter Vålerenga borte, før Brann (h), Bodø/Glimt (b) og Molde (h) står for tur.

– Vi har satt oss selv i en utfordrende posisjon ved å tape så mange kamper de sist ukene. Det ser ut som det er kvalik vi må kjempe for. Det er Start og oss som kjemper om den plassen nå, sier Hansen til VG fredag.

les også Før avspark: Les deg opp på 20. runde i Eliteserien

Tenker ikke på egen fremtid

Mjøndalen-treneren har vært trener i klubben siden 2006. Han forteller om en rekke sesonger hvor Mjøndalen enten har kjempet i bunn eller topp av tabellen, og at dette dermed er en kjent situasjon for både ham og klubben.

Hansen er en av få trenere som også er fast ansatt i klubben. De fleste trenere lever på såkalt lånt tid med tidsbegrensede kontrakter.

– Har du gjort deg noen tanker rundt din egen stilling oppi dette?

– Ikke et sekund. Jeg er veldig motivert. Mjøndalen er en spesiell klubb med spesielle supportere som blir mer engasjert desto mer trøbbel vi er i. Det går en faen i meg. Men jeg legger ikke skjul på at det er vondt og det går på æren og stoltheten løs. Jeg har dårlig samvittighet for klubb og alle som holder med klubben, innrømmer Mjøndalen-treneren.

Studert terminlisten

Med 11 kamper igjen er det fortsatt 33 poeng å spille om for bruntrøyene. 51-åringen mener at både trenerteamet, spillergruppen og klubben er sterke nok til å overleve i Eliteserien.

– Jeg kan ikke helt se hvordan jeg skal komme i en posisjon hvor jeg skal gi opp. Jeg er veldig glad i klubben og mener vi har godt utgangspunkt. Mitt fokus er å utvikle klubben og at vi blir bedre for å få inn nok poeng. I løpet av få år kan vi etablere oss som et lag midt på tabellen i Eliteserien.

– Du har vært i klubben lenge nå. Tror du spillergruppen kunne hatt godt av nye impulser?

– Jeg føler jo ikke det. Jeg har hatt veldig mange roller og oppgaver i klubben. Akkurat det å avskjedige eller ansette hovedtrenere i Mjøndalen har jeg aldri hatt. Vi har andre kompetente folk i klubben som tar de avgjørelsene. Vi er i en skrekkelig periode, men at Mjøndalen er der de er nå er isolert sett ganske bra. Det er nok ikke overraskende for noen at Mjøndalen ligger nest sist på tabellen. Men vi kan ikke skjule at den siste perioden har smertet oss veldig.

les også Eliteserieprofilene om handsreglene: – Forstår ingenting

Start ligger på plassen over Mjøndalen, altså kvalikplassen, med ett poeng mer. Over der igjen ligger Strømsgodset og Haugesund, med åtte poeng mer enn bruntrøyene.

– Jeg har sammenlignet terminlisten litt med Start. Vi har en tøff måned foran oss med veldig tøffe kamper. Start har i utgangspunktet et enkelt program på papiret, men så vil det snu. Uansett hvordan det går for oss de nærmeste kampene, så vil vi ha en sjanse på slutten til å få inn nok poeng. Det gjelder å ta hver kamp på alvor og så får vi klore til oss det vi kan.

Husker du denne?

Publisert: 03.10.20 kl. 15:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 5 Vålerenga 19 9 5 5 29 – 26 3 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk