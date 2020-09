BRENNHET: Jens Petter Hauge (til venstre) er het på det europeiske overgangsmarkedet. Nå går det trolig mot at Milan blir neste stopp. Her sammen med lagkamerat Ulrik Saltnes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hauge om Milan-koblingen: – Jeg skal ut på tur

Flere italienske medier skriver mandag kveld at Bodø/Glimts Jens Petter Hauge (20) er klar for å signere for Milan. VG har kilder på at bare detaljer gjenstår før Hauge blir lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic.

VG var i kontakt med Hauge sent mandag kveld. På spørsmål om han skal til Milano tirsdag, var svaret:

– Jeg skal ut på tur i morgen. Det blir ut på reise og så får vi se hva de neste dagene bringer, sier Hauge til VG. Han var aktuell for belgiske Cercle Brugge tidligere i år.

– Etter Cercle-greiene har jeg lært at jeg ikke skal noe på forskudd. Det har allerede vist seg én gang i år.

– Gleder du deg til å dra på tur?

– Det er klart jeg gjør det. Vi får se hva de neste dagene bringer. Jeg vet ingenting ennå, så vi får bare se.

Etter det VG forstår har Hauge bestemt seg for å takke ja til Milan, og at planen er at Glimt-yndlingen skriver under en fire- eller femårskontrakt.

Calciomercato.com skriver at Hauges agent Atta Aneke skal være observert i Milano. Tuttomercatoweb melder at Hauge har bestemt seg for å signere for storklubben, som Bodø/Glimt møtte i Europa League-kvalifiseringen forrige uke. Sempremilan.com har også meldt at Hauge i praksis er klar for Milan.

Storavisen La Gazzetta dello Sport skriver at det skal ha blitt enighet mellom klubbene og at signering kan skje i morgen og at spilleren i alle fall kommer nedover innen noen dager.

les også Hauge beklager Vålerenga-utbrudd – avviser at han har blitt for ovenpå

TV2 skriver at kilder opplyser at Bodø/Glimt får over 50 millioner kroner for Hauge.

Calciomercato.com skriver at medisinsk sjekk og signering skjer i morgen. Kontrakten skal være klar og bare de siste detaljene gjenstår melder nettstedet og skriver at det er snakk om en overgangssum rundt 55 millioner kroner.

VG erfarte sist uke at Milan kunne bli Hauges neste arbeidsgiver, dersom italienerne fikk det som de ville.

– Jeg har ikke lyst å kommentere spesifikke klubber, men vi vet jo at de har sansen for Jens Petter, sa hans agent, Atta Aneke, om Milan-interessen.

les også Glimt-profilen Hauge: – Det er lettere å reise nå

Selv sa Hauge dette til VG om interessen fra storklubben da han landet på flyplassen i Bodø etter kampen mot Milan sist uke:

– Det er naturlig at de spørsmålene kommer, men vi har nettopp kommet av flyet og det var ganske sent etter kampen i går så jeg vet ikke så veldig mye.

Etter kampen på San Siro uttalte Milan-manager Stefano Pioli at Hauge holder «internasjonal klasse». Da hadde Bodø-laget møt et Milan uten superstjernen Zlatan Ibrahimovic som var sendt i karantene på grunn av positiv koronatest. Og klubben var nær å skaffe ekstraomganger da de tapte 2–3 borte i Italia:

Hauge ble tatt ut i landslagstroppen mot Serbia etter storspill denne sesongen og storspillet fortsatte mot Milan sist uke der den norske serielederen røk ut etter 2–3 tap.

VG har forsøkt å kontakte Hauges agent Atta Aneke uten hell.

Publisert: 28.09.20 kl. 23:30 Oppdatert: 29.09.20 kl. 00:41