Hauge mot Milan-overgang: – Jeg skal ut på tur

Flere italienske medier skriver mandag kveld at Bodø/Glimts Jens Petter Hauge (20) er klar for å signere for Milan. VG har kilder på at bare detaljer gjenstår før Hauge blir lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic (38).

VG var i kontakt med Hauge sent mandag kveld. På spørsmål om han skal til Milano tirsdag, var svaret:

– Jeg skal ut på tur i morgen. Det blir ut på reise og så får vi se hva de neste dagene bringer, sier Hauge.

Han var aktuell for belgiske Cercle Brugge tidligere i år.

– Etter Cercle-greiene har jeg lært at jeg ikke skal ta noe på forskudd. Det har allerede vist seg én gang i år.

– Gleder du deg til å dra på tur?

– Det er klart jeg gjør det. Vi får se hva de neste dagene bringer. Jeg vet ingenting ennå, så vi får bare se, sier 20-åringen, som mandag ble tatt ut i Lars Lagerbäck A-landslagstropp for første gang.

Etter det VG forstår har Hauge bestemt seg for å takke ja til Milan, og at planen er at Glimt-yndlingen skriver under en langtidskontrakt på enten fire eller fem år.

Klubbene er i sluttfasene av forhandlingene, ettersom Hauge får lov å reise til Milano, og prisen skal ligge på rundt fem millioner euro, altså over 50 millioner kroner, som TV 2 også har meldt.

Milan-interesse i månedsvis

Etter det VG kjenner til, skal interessen fra Milan først ha kommet allerede i juni. Men etter fantomprestasjonen til Hauge mot nettopp Milan i Glimts 2–3-nederlag på San Siro i Europa League-kvalifiseringen, ble italienerne langt mer konkrete i tilnærmingen. I etterkant av dette kom altså budet som Glimt-ledelsen nå sier ja til.

Etter all sannsynlighet har Hauge dermed spilt sin siste kamp for Bodø/Glimt i denne omgang. Tidligere har både spilleren selv, agent Atta Aneke og Bodø/Glimt lansert muligheten for at Hauge selges i dette overgangsvinduet, men lånes tilbake til den suverene serielederen i Eliteserien.

Men det skjer ikke med overgangen som nå er på trappene. Det antydet dessuten lynvingen selv etter kampen mot Vålerenga.

– Nå føler jeg at uansett når jeg drar, om det er nå eller etter sesongen, så har jeg bidratt så Glimt vinner seriegull for første gang, sa Hauge til VG etter 2–0-seieren søndag, der han også klemte til med denne uttalelsen:

En rekke italienske medier meldte mandag kveld om utviklingen rundt Jens Petter Hauge og Milan. Calciomercato.com skrev at Hauges agent Atta Aneke var observert i Milano, mens Tuttomercatoweb meldte at Hauge har bestemt seg for å signere for storklubben. Sempremilan.com har også meldt at Hauge i praksis er klar for Milan.

Storavisen La Gazzetta dello Sport skriver at det skal ha blitt enighet mellom klubbene og at signering kan skje i morgen og at spilleren i alle fall kommer nedover innen noen dager.

VG erfarte sist uke at Milan kunne bli Hauges neste arbeidsgiver, dersom italienerne fikk det som de ville.

– Jeg har ikke lyst å kommentere spesifikke klubber, men vi vet jo at de har sansen for Jens Petter, sa hans agent, Atta Aneke, om Milan-interessen.

Etter kampen på San Siro uttalte Milan-manager Stefano Pioli at Hauge holder «internasjonal klasse».

20-åringen hadde målgivende til Kasper Junker på 1–0, deretter feide han reduseringen til 2–3 i nettet bak Gianluigi Donnarumma. Han spilte også lagkamerat Ulrik Saltnes i perfekt scoringsposisjon på overtid i den kampen, men Saltnes skjøt over på sjansen som kunne gitt 3–3 og det som ville vært ekstraomganger.

