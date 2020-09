Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Flere italienske medier: Hauge blir Milan-spiller

Flere italienske medier skriver mandag kveld at Bodø/Glimt-spilleren Jens Petter Hauge er klar for å signere for storklubben Milan.

Flere italienske medier skrev først mandag kveld at Jens Petter Hauge skal signere til Milan. Calciomercato.com skriver at Hauges agent Aneke Atta ska være observert i Milano. Tuttomercatoweb melder at Hauge har bestemt seg for å signere for storklubben, som Bodø/Glimt møtte i Europa League-kvalifiseringen forrige uke. Sempremilan.com har også meldt at Hauge i praksis er klar for Milan.

TV 2 skriver at Hauge ifølge deres opplysninger drar til Italia i morgen tidlig for legesjekk hos Milan. De skriver at kilder opplyser at Bodø/Glimt får over 50 millioner kroner for spilleren.

Calciomercato.com skriver at medisinsk sjekk og signering skjer i morgen. De melder at det er snakk om en overgangssum rundt 55 millioner kroner.

Hauge ble tatt ut i landslagstroppen mot Serbia etter storspill denne sesongen og storspillet fortsatte mot Milan sist uke der den norske serielederen røk ut etter 2–3 tap.

VG har forsøkt å kontakte Hauges agent Atta Aneke uten hell.

