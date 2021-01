KLAR FOR CAMP NOU: Onsdag får Caroline Graham Hansen og lagvenninnene spille på klubbens storstue for første gang. Foto: POOL / X80003

Graham Hansen før byderby på Camp Nou: − Det blir en stor dag

Onsdag får Barcelonas kvinnelag spille på Camp Nou for første gang på 50 år. Men coronapandemien gjør at Caroline Graham Hansen (25) og lagvenninnene må spille for 98.000 tomme seter.

– Det blir ingen tilskuere, men forhåpentligvis blir det ikke siste gangen vi spiller der, sier Graham Hansen til VG på telefon fra Barcelona.

Onsdag klokken 18.00 tar hun og Barcelona imot byrival Espanyol til derby på selveste Camp Nou. De 98.000 setene på stadion står tomme grunnet tilskuerforbudet under pandemien.

– Det er en spesiell stadion å spille på. Det blir en stor dag uansett. Forhåpentligvis vil vi få med oss et fint minne derfra med en seier, sier Graham Hansen.

Vanligvis spiller Barcelonas kvinnelag på Estadi Johan Cruyff (kapasitet på 6000), som ligger like i nærheten av Camp Nou.

Kampen markerer 50-årsjubileet for første gang et kvinnelag spilte på Camp Nou. Oppvisningskampen 25. desember 1970 ble sett av nærmere 60.000 tilskuere, ifølge klubben selv.

Kvinnene som spilte fikk ikke stille i Barcelonas drakter i 1970 – de var ikke en del av klubben. Laget, som ble kjent som Peña Femenina Barcelonista, fikk spille ytterligere to kamper på Camp Nou i 1971.

Først i 2002 ble kvinnelaget en anerkjent del av klubben, i 2015 ble spillerne profesjonelle og denne gangen er det seriekamp på Camp Nou. Graham Hansen og lagvenninnene blir historiske.

– Det er et riktig steg i riktig retning, sier den norske stjernene om byderbyet som spilles på den katolske helligdagen for De tre hellige konger.

Klubben har lenge hatt en visjon om at også kvinnene skulle få spille på Camp Nou. Da Graham Hansen signerte for Barcelona i 2019, uttalte hun følgende til TV 2 om å spille på klubbens storstue:

– Men da må det være 80 000 der. Hvis ikke er det ikke noe vits. Hvis det skjer, er det helt fantastisk. Det ville vært en opplevelse for livet, sier Graham Hansen.

– Det ble helt ikke helt sånn denne gangen?

– Nei, men jeg vet jo at klubben har tenkt det samme. Nå får vi en mulighet til å prøve oss der – få følelsen av at det kan bli vår hjemmebane, sier hun.

– Jeg håper dette kan bli en positiv vane at dette er et sted vi kan spille når det er større anledningen.

Forhåpentligvis vil større anledninger komme om ikke lenge. Våren blir tettpakket med kamper for 25-åringen og lagvenninnene.

Om halvannen uke skal laget ut i semifinale i den spanske supercupen mot Atlético Madrid og en eventuell finale – og i februar skal den utsatte cupfinalen mot Logroño fra fjorårssesongen spilles.

I februar trekkes Barcelonas motstander i åttedelsfinalene i Champions League før dobbeltoppgjøret spilles i mars.

– Det er nok av spennende ting som kommer i hvert fall, sier Graham Hansen om våren.

– Hva ser du mest frem mot?

– Det er jo de kampene man spiller mot titler – når mye står på spill, sier hun.

Barcelona topper tabellen i Liga Iberdrola med 30 poeng på 10 kamper. Serietoer Tenerife Granadilla har like mange poeng, men har spilt fire kamper mer enn det katalanske laget.

– Sesongen har vært over all forventning så langt. Den har vært veldig annerledes, men vi har fått brukt den godt. Nå blir det ekstremt med kamper frem til vi er ferdig i juni, sier angriperen som står med seks mål og ni målgivende på de ti kampene hun har spilt i alle turneringer denne sesongen.

– Nå handler det om å være smart, ta vare på seg selv og nyte det å spille kamper. Jeg kjenner i hvert fall at jeg er ekstra takknemlig for at jeg får lov til å spille fotball i en tid som denne.

Kampen mellom Barcelona og Espanyol sendes på Barca-TV. Du kan også følge oppdateringer fra kampen hos VG Live.