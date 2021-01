ROSES: Ole Gunnar Solskjær angrer nok ikke på at han hentet Bruno Fernandes til Manchester United. Portugiseren har løftet laget til gamle høyder etter overgangen fra Sporting Lisboa. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Solskjær hyller Fernandes: − Kan lære av hans mentalitet

Manchester United kan klatre opp à poeng med Liverpool på toppen av Premier League. Bruno Fernandes’ (24) ekstreme vinnerinstinkt får mye av æren.

Publisert: Nå nettopp

Her er fredagens oddstips!

– Det viktigste er at vi vinner titler, sier Bruno Fernandes til Manchester Uniteds egen hjemmeside.

Ambisjonene sier seg selv, men for første gang på lenge er United faktisk på skuddhold til Premier League-tittelen ved nyttår. På samme tid i fjor var avstanden opp til Liverpool 19 poeng. Før fredagens kamp mot Aston Villa er Ole Gunnar Solskjærs menn tre poeng bak, og det med én kamp mindre spilt.

Uten Fernandes hadde de neppe vært i den posisjonen.

– Innflytelsen han har hatt siden han kom til klubben, vises igjen i poengfangsten vår. Han fortjener all rosen han får. Han vet godt at han har kommet til et lag som legger til rette for at han kan utnytte sine ferdigheter. Han kan uttrykke seg på banen, kan spille på risiko og har spillere rundt seg som løper for ham, sier Solskjær om 26-åringen.

På 45 kamper for «De røde djevlene» har Fernandes bidratt med 26 mål og 17 assist. I årets sesong er det bare én ligakamp han ikke har bidratt med målpoeng i – oppgjøret mot Sheffield United i desember.

I forrige ligakamp slo han den avgjørende pasningen til Marcus Rashford:

Fernandes avslører et enormt vinnerinstinkt – som selv datteren (3) får merke når de spiller Uno.

– Jeg hater å tape. I alt, sier han, med smått dårlig samvittighet for å ha latt 3-åringen få unngjelde.

For til syvende og sist er det ikke bare han som skal skinne.

– Fotball er en lagsport, og ingen som vinner individuelle priser kan gjøre det på egen hånd, mener Fernandes, som ble kåret til månedens spiller i Premier League for tredje gang i november.

Ikke glem: I Eurojackpot er det hele 594 millioner i førstepremie.

les også Liverpool kastet bort poeng mot Newcastle: – Spillerne er frustrerte

Hyllestene har rent inn siden han kom fra Sporting Lisboa. Bare etter fem kamper kalte Paul Scholes ham «sensasjonell» og Fernandes har ikke trykket på bremsen ennå.

– Han er uten tvil den viktigste spilleren i klubben for øyeblikket. Han har kommet til Manchester United for å vinne kamper. Han har vært briljant, og han fortsetter å levere mål og målgivende, lød det fra Roy Keane overfor Sky Sports.

Med 1.10 målpoeng per ligakamp, har Fernandes det høyeste snittet i United siden oppstarten av Premier League. Eric Cantona med 0.8 målpoeng/kamp er nummer to på listen, ifølge Opta.

les også Solskjær hinter om Cavani-forlengelse: – Har fortsatt noen år igjen

På kort tid har han også blitt en høyt respektert spiller internt i garderoben, skal vi tro Solskjær.

– Alle spillerne liker ham, og han liker dem. Han har en vinnermentalitet, og blir aldri fornøyd. Han ønsker alltid å bli bedre. Han gjør ting skikkelig, vil bli raskere, bli sterkere – og det smitter over på de andre, forteller nordmannen.

– Vi kan alle lære av hans mentalitet og tankesett, konkluderer Solskjær.

VGs tips: Hjemmeseier

En viktig kamp for et Manchester United-lag som kjemper i toppen av tabellen. Ole Gunnar Solskjærs menn stakk av med alle tre poengene etter en overtidsscoring mot Wolves, og han nå spilt seks kamper uten tap. Det har sendt dem til 2.-plass i Premier League, men de får det ikke enkelt mot Aston Villa, et lag som har gjort spådommer til skamme og er godt inne på øvre halvdel i Premier League.

Dean Smith og hans Villa er i likhet med de røde djevlene i strålende form og er ubeseiret på sine fem siste kamper. Tre seire og to uavgjort. Villas tall denne sesongen er råsterke, i hvert fall med tanke på at de så sent som forrige sesong kjemper med nebb og klør for å unngå nedrykk. Likevel, det skal spesielle omstendigheter til for at de ikke blir underdogs i et møte med Manchester United. Og de røde djevlene har historisk sett overtaket på Villa, i hvert fall hjemme. Manchester United er ubeseiret på sine siste syv hjemmekamper når Aston Villa står på motsatt banehalvdel. Denne kampen er tøff å spå ettersom begge lag er i strålende form, men vi gir Manchester United det knepne favorittstempelet og spiller H.

Kampen har spillestopp klokken 20.55 og vises på TV 2 Sport Premium.