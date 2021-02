Bak kulissene til Kings ville år: Agentbrudd, kjempebud og Deadline Day-drama

Foran hundretusener av TV-seere kviet Joshua King (29) seg for å åpne opp om grunnene til at han hadde opplevd «de to verste månedene i livet». Nå kan VG ta deg med bak kulissene i stjernespissens helvetesår.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Drømmen om Manchester United.

Bruddet med agent Jim Solbakken.

Dramatikken, fortvilelsen, detaljene, møtene og summene.