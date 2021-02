Kommentar

Problemene hoper seg opp for Solbakken

Av Knut Espen Svegaarden

TRØBBEL: Ståle Solbakken har mye å tenke på før han tar ut sin første landslagstropp. Foto: Helge Mikalsen

Mot Gibraltar kunne nok Erling Braut Haaland fikset det omtrent alene. Men det er trøbbel i sikte for Ståle Solbakken – 50 dager før hans første kamp som landslagssjef.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alle Norges tre siste landslagssjefer (Egil Olsen, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck) startet midt i en VM-kvalifisering som allerede var tapt. Sånn sett hadde de ikke noe press på seg fra starten av, men kunne mer bygge opp seg selv om laget fram mot EM-kvalifiseringen.

Ståle Solbakken (52) er ikke i den situasjonen.

Tre kamper på syv dager kan på mange måter definere hele VM-kvaliken til Solbakken. For her er det mulig å hente ni poeng, mot Gibraltar (borte 24. mars), Tyrkia (hjemme 27. mars) og Montenegro (borte 30. mars).

Men det er selvsagt også mulig at Norge står med kun tre poeng.

les også Solbakken om Ødegaard til Arsenal: – Viser at han har ekstremt stor tro på seg selv

Forskjellen på tre og ni poeng er stor – spesielt i en så kort serie som VM-kvalifiseringen er.

Og mye avhenger av hvilke spillere Solbakken kan bruke, eller som faktisk er i form om 50 dager. For Norges nye landslagssjef havnet raskt i problemer, omtrent før han hadde startet jobben. Og han blir den første landslagssjefen som ikke får hilse på spillerne sine før dagen før de spiller kamp. Her er det Solbakken må finne ut av – raskt:

* Rune Almenning Jarstein, klar førstekeeper under Lagerbäck (startet 25 av 34 kamper) spilte lørdag sin første kamp på tre måneder, er 36 år og har sittet på benken i Hertha Berlin siden siste landskamp. Norge har dårlig erfaring med å la «kalde» keepere stå landskamper. Spørsmålet blir om Solbakken stole på at Jarsteins rutine er nok med tre kamper på en uke. Rosenborgs André Hansen er den mest nærliggende erstatteren her – hvis Solbakken ikke våger å bruke en rusten Jarstein.

les også Solbakken til TV 2 om Elabdellaoui: – Det er mulig vi ser Omar på banen i fremtiden

* Høyrebacken kan bli et problem. Visekaptein Omar Elabdellaoui er garantert ute, på grunn av ansiktsskaden han har pådratt seg. Den faste erstatteren på landslaget, Jonas Svensson, er i øyeblikket også skadet. Solbakken håper Svensson blir klar, men må ha en reserveløsning her.

* Midtstopperparet, Lars Lagerbäck fant Kristoffer Ajer, men aldri noen ideell makker. Mange ble prøvd, Håvard Nordtveit oftest. Dette er kanskje det viktigste Solbakken finner ut av. Og det vanskeligste. Nordtveit spiller for tiden, mye som den midterste av tre bak hos Hoffenheim. Spørsmålet er om Ajer/Nordtveit er det ideelle paret. Men begge er i hvert fall i kampform.

* På midtbanen er det mange spørsmål som trenger svar. Blir Sander Berge klar etter skaden/operasjonen? Tvilsomt, og han spiller uansett neppe alle tre kampene, på en uke, så tett etter comebacket. Hans mest brukte makker, Markus Henriksen, er nå i Rosenborg og ute av sesong.

Stefan Johansen, kaptein under Lars Lagerbäck, har ikke engang vært i kamptroppen til Fulham. Nå er han lånt ut til QPR på nivået under. Spørsmålet er om det er nok for Solbakken.

* Martin Ødegaard, en viktig spiller, men han må spille fotball/kamper. Det haster, det er blitt lite spilletid i desember og januar. Solbakken kan bare håpe at Ødegaard i Arsenal er en smart ting – for både Ødegaard og landslagssjefen.

les også Arteta etter Ødegaard-debuten: – Veldig begavet

* Joshua King – inn og ut av Bournemouth, i Championship. Ingen ideell sesong så langt. De fleste, King inkludert, hadde regnet med et salg etter nedrykket. Men ingen ting skjedde, og alt virker usikkert nå.

Av det mest brukte Lagerbäck-laget (Jarstein – Elabdellaoui, Ajer, Nordtveit, Aleesami – Johansen, Berge, Henriksen, Elyounoussi – Ødegaard – King) er det ikke mange som kan kalles sikre kort i dag, 57 dager før Gibraltar er motstander. Celtic-duoen Ajer og Elyounoussi er egentlig de eneste.

les også Eksklusivt: De ukjente detaljene i Ødegaard-overgangen

Men Solbakken har i hvert fall en formsterk og scorings-interessert Erling Braut Haaland tilgjengelig, selv om også han bommet (straffe) lørdag. Skaden brukte han i hvert fall kort tid på å komme tilbake etter.

Vi kan bare håpe at han holder seg skadefri nå ...

Ståle Solbakken har nok annet å tenke på før han skal ta ut sin første landslagstropp. Det som er sikkert er at han ikke kan komplisere for mye, hverken i måte å spille på eller i materiellet sitt, med så kort tid til disposisjon.

Han må rett og slett stole på at spillerne stoler på opplegget hans – og at de gjør jobben.