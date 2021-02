Fantasy Premier League: Ola Hovde (20) er nummer én i verden blant åtte millioner spillere

Verdens beste Fantasy-spiller denne sesongen er norsk og leder med 61 poeng til nummer to. Her gir han deg sine beste tips – og vi planlegger dobbeltrundene i Gameweek 24, 25, 26 – og muligens også 27. Her kan hele sesongen bli avgjort.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– I år har jeg brukt mer tid på spillet. Tidligere sesonger har jeg bare logget inn, sett litt på laget og gjort et bytte, forteller Hovde til VG.