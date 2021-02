Ellevill Haaland-scoring i derbyet: − Mitt beste mål i Bundesliga

(Schalke – Dortmund 0–4) Erling Braut Haaland står med 43 mål på 43 kamper for Dortmund etter to scoringer i lørdagens derby. Nedrykksfaren truer for Schalke etter 30 år på øverste nivå.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det blir ofte målrikt når Schalke og Dortmund, begge hjemmehørende i Ruhr-regionen i Tyskland, møtes i «Revierderbyet». Bare en halvtimes kjøretur skiller de arge rivalene, og det er Dortmund-fansen som har kunnet snakke høyest på puben etter de siste oppgjørene lagene imellom.

Schalke har slitt med å finne veien til nettmaskene, mens Erling Braut Haaland og co. har pøst inn mål og ydmyket fienden. Lørdag fortsatte scoringsfesten.

Dette var jærbuens tredje kamp mot Schalke, og for tredje gang på rad havnet han også på scoringslisten i derbyet.

Og det med en drømmescoring. Haaland leverte sitt bidrag til Høstutstillingen med en stilstudie av et saksespark, hvor han banket ballen i mål fra svevende posisjon i luften.

– Det er en av de bedre målene mine. Mitt beste mål i Bundesliga. Jadon og jeg fortsetter å finne hverandre. Det er en glede å spille med den karen, er Haalands egen dom over scoringen i et intervju med VSport1.

– Jeg hadde forventet at forsvareren var nærmere meg. Jeg trodde det skulle bli en duell, men det skjedde aldri. Da avsluttet jeg med venstre fot. Det var et fint mål, beskriver den norske landslagsspissen.

HJERTE FOR MÅL: Erling Braut Haaland har et scoringssnitt på ett mål per kamp for Dortmund. Foto: Lars Baron / POOL / GETTY POOL

Assisten kom fra nevnte Jadon Sancho.

– «It takes two to tango». Det var merkelig for meg å se ham alene i feltet. Jeg vet hva han kan gjøre. Jeg løftet ballen inn og han gjorde resten, roser engelskmannen.

– Det andre målet var sensasjonelt. Han er en maskin! Hans positive energi driver oss og er veldig bra for laget, sier kaptein Marco Reus til Bild.

Målet kommer få dager etter den norske landslagsspissens maktdemonstrasjon mot Sevilla i Champions League.

– Det er van Basten-aktig. Rett og slett magisk! For en scoring, ropte en ekstatisk Eivind Bisgaard Sundet fra kommentatorplass hos VSport1.

– Det er kandidat til årets mål i Bundesliga, konstaterte Jan Åge Fjørtoft i studio.

Drøye ti minutter før slutt satte Haaland sitt andre for kvelden. Han står med 43 mål på 43 kamper for Dortmund siden overgangen i januar 2020.

les også Den nye superduellen Haaland mot Mbappé: – En garanti at de vil smadre alt

En halvtime ut i første omgang måtte Schalke-keeper Ralf Fährmann ut med en skade. Den tidligere Brann-keeperen ble erstattet av tidligere Vålerenga-keeper Michael Langer.

Han fikk ingen hyggelig velkomst, for like før pause rotet Benjamin Stambouli det til foran egen 16-meter. Dortmund snappet ballen og Jadon Sancho var sikker i avslutningsøyeblikket.

Tre minutter senere doblet Haaland ledelsen på spektakulært vis. De to sene scoringene før pause la grunnlaget for en komfortabel Dortmund-seier.

Schalke traff stolpen noen minutter etter pause, men nærmere kom de aldri. I stedet økte gjestene til 0–3 ved Raphaël Guerreiro. Han spilte gjennom Marco Reus, som rundet 300 kamper i gult og svart, og fikk ballen i retur av tyskeren. Alene med keeper gjorde Guerreiro ingen feil.

Haaland andre for kvelden var av det enklere slaget. Jude Bellingham banket ballen lavt inn i feltet, hvor nordmannen lurte. Fra kloss hold gjorde han ingen feil. Hans 17. scoring i Bundesliga denne sesongen.

Etter 30 strake sesonger i Bundesliga, går Schalke deres skumleste vår i vente på lang tid. Laget sto uten seier på seks kamper før lørdagens møte med Dortmund, og nedrykksfaren truer. Christian Gross’ menn befinner seg på sisteplass i Bundesliga med ni poeng opp til trygg plass.

Dortmund har heller ikke hatt en stor sesong, og er fremdeles seks poeng unna en plass som gir Champions League kommende sesong.