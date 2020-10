Superduoen reddet Tottenham: − To fantastiske spillere

(Burnley – Tottenham 0–1) Premier Leagues toppscorer Son Heung-min berget et fantasiløst Tottenham i en skikkelig sliteseier mot Burnley. Assisten kom selvfølgelig fra Harry Kane.

Tottenham brukte 76 minutter på å få en avslutning på mål mot Burnley. Avslutningen fra Son endte også i mål, og sikret seieren for bortelaget.

Corneren fra Kane var god og sørkoreanerens hodestøt kontant. Det var den niende scoringen de har kombinert sammen til denne sesongen. Totalt har de samarbeidet om 29 scoringer i løpet av tiden sammen i Tottenham. Bare Chelseas tidligere radarpar Didier Drogba og Frank Lampard har flere (36) i Premier League-historien.

– De har en forståelse fra Mauricio (Pochettino) sin tid i klubben. Jeg vil ikke ta æren selv. De har spilt sammen lenge. Det gleder meg at de er to fantastiske spillere som også er venner. Ingen sjalusi, de spiller for laget. Det fortjener de ros for, forklarer José Mourinho om linken mellom stjerneangriperne.

– Jeg tror vi har en forståelse for at når jeg går dypt i banen, skal han løpe i bakrom. Også er det selvtillit. Når du spiller godt, ønsker du bare at neste kamp skal komme, forteller Kane til BBC om samarbeidet.

Son er toppscorer i Premier League med åtte nettkjenninger, og mandagens mål sendte Mourinhos menn opp på 5.-plass i ligaen, to poeng bak Everton på topp. Kane tenker ikke på tittelen ennå, men mener potensialet i laget er stort.

– Vi har spilt sammen i flere år. Vi har fått inn noen gode spillere i år, og alle sammen er blitt mer erfarne. Vi vet at vi kan klare noe spesielt med dette laget og disse spillerne, mener Kane.

FOTOFINISH: Son feirer den avgjørende scoringen mot Burnley. Foto: REUTERS

Burnley hadde ikke vunnet på fem Premier League-kamper før mandagens kamp, og sto uten seier i årets sesong. Hjemmelaget kjempet følgelig med nebb og klør mot Tottenham.

Etter 63 sekunder dro Josh Brownhill på seg sesongens raskeste gule kort. Etter ti minutter ga Ashley Barnes Toby Alderweireld en albue. Belgieren fikk et kutt over øyet og begynte å blø, og kom tilbake på banen med noen runder bandasje rundt hodet.

– Det er en skandale at det ikke blir kort, mente TV 2s ekspert, Erik Thorstvedt.

Tottenham er Premier Leagues mestscorende lag sammen denne sesongen med 16 mål, men slet mot et tøft Burnley-forsvar som fikk kampen inn i sitt spor. Spurs’ offensive arsenal ledet av Harry Kane, Son Heung-min og Lucas Moura fikk ikke ett skudd på mål før pause.

Vertene var det eneste laget som klarte å overliste motstanderens keeper, men jubelen stilnet raskt da linjedommeren korrekt vinket av Ashley Barnes for offside.

Også etter pause var det Burnley som var nærmest. James Tarkowski hadde nok en god følelse da han stanget en corner forbi Hugo Lloris, men på streken sto Kane og fikk ryddet unna.

Ingen Burnley-forsvarere sto på streken da Son nikket ballen mot mål kvarteret før slutt. Dette er bare tredje gangen på de 29 siste bortekampene Tottenham klarer å holde nullen.

