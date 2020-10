BEKLAGET: Flamur Kastrati skværet opp med Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo etter kampen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Kastrati får fire kampers karantene for «soper»-kommentar

Kristiansund-spiller Flamur Kastrati (28) er ilagt fire kampers karantene for skjellsordene mot Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. Også Sandnes Ulf-spiller Johannes Andres Hummelvoll-Nunez (23) har fått karantene.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har sagt at jeg aksepterer den uten å gjøre noe mer ut av det. Det er ikke noe mer å si om det, sier Flamur Kastrati til VG etter å ha blitt kjent med dommen fra Norges Fotballforbunds disiplinærutvalg.

Etter å ha sett på hendelsen og hørt forklaringene til partene og klubben, landet utvalget på at fire kampers straff er passende for Kristiansund-spilleren.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Kastrati kalte VIF-trener Dag-Eilev Fagermo for en «jævla soper». Etter kampen ba han om unnskyldning og senere la han seg paddeflat. 28-åringen har hele tiden hevdet at han ikke kjente betydningen av ordet «soper».

– Disiplinærutvalget kan ikke utelukke at det i miljøet Kastrati har vokst opp i gjennomgående har vært en forståelse av at det aktuelle uttrykket har betydd noe i retning av «idiot» eller «tulling», og at han således ikke har hatt grunn til å tro noe annet, skriver fotballforbundet i en pressemelding.

Kristiansund-spilleren ble gjort kjent med dommen fredag ettermiddag.

Han må dermed stå over kampene Kristiansund-Bodø/Glimt, Molde-Kristiansund, Kristiansund-Mjøndalen og Kristiansund-Strømsgodset. Først i runde 27, 5. desember, kan KBK benytte Kastrati igjen.

– Nå får jeg trent meg opp slik at jeg kommer tilbake som et fyrverkeri. Det er mitt neste mål, å trene hardt og bidra til at gutta får en spiller som er motivert og gir mye av seg selv og energi til laget. Det blir min rolle de neste ukene, sier Kastrati.

Det er mulighet for å anke dommen til ankeutvalget.

Disiplinærutvalget skriver videre at Sandnes Ulf-spiller Johannes Nunez også har fått tre kampers karantene som følge av støttende Twitter-meldinger til Kastrati, der han selv innrømmet bruken av ordet «soper» mot Åsane 17. oktober.

«Det er spillerens åpne erkjennelse på sosiale medier som er årsaken til at forholdet ble kjent», står det i pressemeldingen.

– Saken er nå ferdig behandlet hos NFF. Vi håper at spilleren forstår konsekvensen av hans uttalelser. Vi jobber iherdig med holdningsskapende arbeid i klubben og vil fortsatt ha stort fokus på det i fortsettelsen, sier daglig leder Tom Rune Espedal i en pressemelding på Sandnes Ulf sin nettside.

les også Homohets-utestengte Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer

Begge straffene er strengere enn det nåværende Royal Antwerp-spiller Simen Juklerød fikk da han som Bærum-spiller kalte en motspiller for «homo» i 2015. Han fikk direkte rødt kort og to kampers karantene.

Juklerød la seg i likhet med Kastrati flat etter kommentaren som kom «i kampens hete».

– Jeg angrer på det jeg sa. Det var aldri meningen å støte ham eller noen andre. Det skjedde i kampens hete. Det var mye drittslenging, og så dro jeg det langt over streken, sa Juklerød til VG da.

Saken oppdateres!

Publisert: 30.10.20 kl. 18:04 Oppdatert: 30.10.20 kl. 18:19

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk