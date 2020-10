Kommentar

Alternativet var vraking fra den neste troppen

Av Knut Espen Svegaarden

UNNSKYLD: Alexander Sørloth. Foto: Bjørn S. Delebekk

BODØ (VG) Det var det eneste alternativet: Uten et fruktbart møte, med innrømmelser fra begge parter, kunne ikke Lars Lagerbäck (72) ha tatt ut Alexander Sørloth (24) i den neste landslagstroppen.

Uten en unnskyldning, utad, fra Sørloth ville det blitt umulig for Lagerbäck, som kunne mistet mye av respekten innad. Nå har landslagssjefen i stedet bevist at han kan være diplomat, og komme til et slags forlik – alt for at de beste spillerne fortsatt skal være på landslaget.

Og Sørloth har skjønt at all argumentasjon, og sterke meninger, må stoppe på et gitt tidspunkt. Til slutt er det en mann som bestemmer, han er ansatt, han har godt betalt for å ta avgjørelser – helt til han ikke er landslagssjef mer.

Den viktigste kampen er alltid den neste, ikke den forrige. Alle var skuffet etter den svært bleke kampen mot Serbia. Men på et tidspunkt må alle komme seg videre.

Det må selv en ivrig Alexander Sørloth forstå. At NFF koblet på Stefan Johansen som en slags meglingsmann her, det var klokt. Johansen er såkalt «streetsmart», det vil si en fyr med gode sosiale evner. Norges landslagskaptein fikk garantert brukt evnene sine her, i samtaler med Sørloth. I samspill med apparatet rundt landslaget, ble dette løst til beste for alle, søndag kveld.

Stefan Johansen bør få en stor takk. Han har vært viktig i gjenoppbyggingen av tillit mellom spiller og landslagssjef.

Det var bare nødt til å bli en løsning, så landslagsgjengen ikke drar dette med seg inn i den neste samlingen. Forhandlere/spiller/landslagssjef var nødt til å gjenskape tillit til hverandre hvis samarbeidet skal fortsette.

Noen presiseringer, eller oversettelser, fra det Norges Fotballforbund sendte ut som pressemelding søndag kveld:

«Kommunikasjonsformen ble feil» betyr: Det ble brukt ord som ikke bør brukes i slike diskusjoner.

«Enighet om guidelines på landslaget» betyr: Dette kan ikke skje flere ganger.

«Temperaturen ble for høy» betyr: Det hele ble for usaklig.

«Diskusjonen gikk for langt» betyr: Det ble sagt ting som begge parter skjønner at ikke skulle skjedd.

Om det kan kalles «lost in translation» (forsvunnet i oversettelsen) vites ikke, men når følgende presiseres, så kan det virke som svensk og norsk er noe mer ulikt enn vi liker å tro:

«Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at trenerne er inkompetente, men Alexander beklager at han argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik».

Det er en fordel at slike «misforståelser» unngås i fremtiden.

Til slutt standardformuleringen «vi-er-alle-venner-nå»:

«Både Alexander Sørloth, trenerteam og kapteinsteam har snakket sammen og er opptatt av å legge saken bak seg, og fokusere på de kommende landskampene».

Lars Lagerbäck kommer til å få spørsmål om denne saken da han presenterer troppen til møtene med Israel, Romania og Østerrike mandag om en uke. Det må han tåle. Og pressen kommer garantert til å være nysgjerrige på fortsettelsen her; blir det fred og fordragelighet nå?

Neste post, som Lars Lagerbäck garantert kommer til å bruke tid på, er lekkasjene. Det har irritert ham helt siden han skjønte at lagoppstillingen kommer ut før han vil – nesten hver gang.

Nå har han opplevd noe han synes er langt verre.

Det skal han til bunns i.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

