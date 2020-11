MULIG ERSTATTER: Mauricio Pochettino (t.v.) er arbeidsledig og kobles til Manchester United-jobben til Ole Gunnar Solskjær. Her etter at sistnevnte ledet laget sitt til 1–0-seier over Tottenham i januar i fjor. Foto: EDDIE KEOGH

Lokalavisen: Manchester United har kontaktet Pochettino

Manchester Evening News hevder at Manchester United har kontaktet arbeidsledige Mauricio Pochettino (48) som mulig erstatter for Ole Gunnar Solskjær (47).

Det er avisens sjefsskribent Samuel Luckhurst som har omtalt den angivelige tilnærmingen.

«Manchester United er interessert i å ansette Mauricio Pochettino som deres neste manager etter at Ole Gunnar Solskjær gikk på sitt fjerde tap på ni Premier League- og Champions League-kamper», skriver han i artikkelen.

Avisen skriver at United skal ha kontaktet Pochettinos representanter som følge av lagets svake prestasjoner, og at et tap for Solskjær mot Everton lørdag kan gjøre vondt verre for nordmannen.

På Twitter påpeker Luckhurst at det fortsatt er «motvilje mot å gi Solskjær sparken så tidlig i sesongen, men at det er aksept for at de trenger å ha en erstatter klar».

– Hvis United taper og avslutter helgen på 17. plass, kommer det til å irritere styret enda mer. Det har blitt sparket managere i Premier League i november de tre siste årene, og dette ser ut til å bli en test av Uniteds nerver. Dette er riktignok ingen ordinær november, for United har spilt fem kamper færre enn de vanligvis ville gjort. Men de har ikke tapt fire av sine syv første seriekamper siden 1989, sier Luckhurst til VG.

Etter onsdagens 2–1-tap mot Istanbul Basaksehir fikk Solskjær spørsmål om han tror jobben hans er i fare.

– Jeg nekter å svare, svarte Solskjær i seansen du kan se her:

Pochettino var mandag gjest i Sky Sports-programmet «Monday Night Football».

– Jeg håper jeg kan være tilbake i jobb snart. Jeg gleder meg til å være tilbake, sa han.

Argentineren har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Tottenham i desember.

Da Solskjær ble ansatt som midlertidig Manchester United-manager i desember 2018, var det en felles oppfatning om at Pochettino var Uniteds favoritt til å få jobben på permanent basis. Det endte riktignok med at Solskjærs prestasjoner gjorde ham fortjent til en treårskontrakt.

Nå ligger Manchester United på 15. plass i Premier League etter seks kamper. Lørdagens oppgjør mot fjerdeplass Everton er det siste før en to ukers landslagspause.

