Erling Braut Haaland scoret igjen i viktig Dortmund-seier

(Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg 2–0) Erling Braut Haaland (20) bommet på den første, men scoret på den andre. Nordmannen fortsetter å herje i Champions League.

Oppdatert nå nettopp

Haaland doblet ledelsen på karakteristisk vis på overtid i andre omgang. Nordmannen stormet gjennom etter en stuss fra Jude Bellingham og satte ballen mellom beina på Mikhail Kerzhakov.

Dermed står 20-åringen med svimlende 12 mål på ti kamper i Champions League. Han har også scoret i syv av åtte kamper i gruppespillet så langt i karrieren.

Før scoringen hadde Jadon Sancho allerede sendt Borussia Dortmund i føringen på straffespark.

les også Full klaff for Solskjær mot Sørloths Leipzig: – En av de største triumfene

Engelskmannen fikk muligheten da Thorgan Hazard ble revet ned i sekstenmeteren.

Sancho sendte keeper Mikhail Kerzhakov én vei og satte ballen motsatt.

Frem til det hadde Borussia Dortmund slitt med å skape sjanser mot et lavt og kompakt Zenit St. Petersburg, men i første omgang ble Erling Braut Haaland spilt fri.

FORTVILTE: Erling Braut Haaland fikk en enorm mulighet alene med keeper i første omgang, men mislyktes. På overtid av andre omgang satte han ballen i mål. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Nordmannen mottok en nydelig pasning fra nettopp Jadon Sancho, men mannen som har vært sikkerheten selv alene med keeper, klarte ikke å innfri denne gangen.

Haaland gikk for et hardt skudd langs gressteppet, men ballen snek seg utenfor lengste stolpe.

Sanchos straffemål var imidlertid nok til å sikre tre viktige poeng, etter at det ble bortetap mot Lazio i første runde.

MATCHVINNER: Jadon Sancho kunne hoppe og feire etter den kampavgjørende scoringen på Signal Iduna Park onsdag kveld. Foto: Martin Meissner / POOL AP

Det ble også en drømmekveld etter at Club Brugge og Lazio kun fikk med seg ett poeng hver fra møtet i Belgia.

Joaquin Correa sendte Lazio i føringen før kvarteret var spilt.

les også Messi med assist og straffemål – Morata fikk tre «scoringer» annullert for offside

Italienerne kunne festet grepet om gruppen med seks poeng på to kamper, men utligningsmålet til Hans Vanaken sørget for at ett poeng forsvant opp i røyk.

Nå venter et dobbeltoppgjør mot Club Brugge for Erling Braut Haaland & co.

Tokmac-mål

Haaland var ikke den eneste nordmannen som scoret onsdag kveld.

Tokmac Nguen satte inn det første målet da Ferencvaros kjempet seg tilbake fra 0–2 til 2–2 hjemme mot Dynamo Kiev.

En rask vending og velplassert skudd via stolpen sørget for hans første mål i Champions League.

Tidligere Stabæk-spiller Franck Boli satte inn målet som sikret ett poeng for ungarerne.

Alexander Sørloth startet på benken, men kom inn for RB Leipzig. Det endte med et stygt 0–5-tap mot Ole Gunnar Solskjær & co på Old Trafford.

Fredrik Gulbrandsen satt hele kampen på benken for Istanbul Basaksehir i 0–2-tapet mot PSG i samme gruppe.

Publisert: 28.10.20 kl. 22:51 Oppdatert: 28.10.20 kl. 23:12