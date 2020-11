Solskjær raser mot kampprogrammet: − Har fått nok

Ole Gunnar Solskjær var forbannet på Manchester Uniteds kampprogram i Premier League etter den viktige seieren mot Everton.

Manchester United-manageren mener at Det engelske fotballforbundet (FA) setter opp kampene så laget skal mislykkes, etter borteseier mot Everton.

– Vi har fått nok av det sier Solskjær i et TV 2 sendt intervju.

Manchester United kom tilbake til England torsdag etter tapet mot Istanbul Basaksehir i Champions League dagen i forveien. To dager senere var det klart for bortekamp mot Everton for et lag som har slitt med å stabilisere resultatene denne sesongen. Det har gått fra toppnivå til bunnivå gjennom høsten. Nå reagerte Solskjær på lørdagskamp og fikk nok.

– Vi ble satt opp til å mislykkes. Vi fikk Luke Shaw skadet i dag fordi vi har spilt en haug av kamper, var i Tyrkia onsdag kveld, kommer hjem torsdag morgen og så har vi tidligkamp i dag. Det er totalt ødeleggende, sier Solskjær.

MEKTIG IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær likte ikke at han måtte spille kamp mot Everton tre dager etter at han spilte Champions League i Istanbul. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Han roste samtidig spillerne sine for det de presterte mot Everton, der de reiste seg igjen etter nederlaget i Istanbul.

– Disse guttene fortjener bedre enn å bli kastet ut her for å feile, sier Solskjær.

Solskjær var ikke ferdig med å kritisere Det engelske fotballforbundet og utdypet videre:

– Hvordan kan de sette oss opp på tidligkamp lørdag etter en kamp i Tyrkia onsdag kveld? Liverpool og Manchester City spiller mot hverandre, greit nok, de spilte tirsdag og så spiller de søndag. Hvem er ansvarlig for de? Vi har fått nok. Jeg har fått nok av det, sier Solskjær som var tydelig gretten etter kampen, som var viktig for hans posisjon i klubben etter svært varierende resultater denne sesongen.

– Vi må forstå hvor mentalt og fysisk utmattende det er i denne pandemien, og så blir vi satt opp på denne måten. Vi mistet Luke Shaw på grunn av det, sier Solskjær som fortsatte videre med sin tirade:

– Sett oss opp på søndag da? Det er ikke noe problem i det hele tatt. Det er landslagspause straks. Det er en vits.

– Vi snakket om det før kampen: De skal ikke få gleden av å se oss tape igjen.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt skjønner at Solskjær reagerer.

– Det kan man gjøre når man har vunnet. Hadde han tapt hadde han sett ut som en patetisk taper, sier Thorstvedt u TV-studio på direkten etter intervjuet.

Han påpeker imidlertid at det trolig er en grunn til at kampene er satt opp slik og peker på at det er et ekstremt puslespill denne sesongen.

– Det er ekstremt krevende nå med Champions League-oppsettet. De får omtrent ikke trent. Folk må forstå hvor vanskelig det er, sier Thorstvedt.

Publisert: 07.11.20 kl. 15:52 Oppdatert: 07.11.20 kl. 16:13

Premier League S V U T M P 1 Southampton 8 5 1 2 16 – 12 4 16 2 Liverpool 7 5 1 1 17 – 15 2 16 3 Leicester City 7 5 0 2 17 – 9 8 15 4 Tottenham Hotspur 7 4 2 1 18 – 9 9 14 5 Everton 8 4 1 3 16 – 14 2 13 VIS MER Champions League

