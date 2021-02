KREVER HANDLING: Fra venstre: Steve Bruce (Newcastle), Mikel Arteta (Arsenal) og Ole Gunnar Solskjær (Manchester United). Foto: NTB

Nå forteller de om dødstrusler og hets: Krever handling

Managere i Premier League forteller om dødstrusler og hets på nettet. Nå krever de at Twitter og Facebook gjør noe for å få bedre kontroll.

Publisert: Nå nettopp

Newcastle-sjef Steve Bruce og Arsenal manager Mikel Arteta har før helgen begge fortalt om dødstrusler, mens Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær også har snakket om misbruk og krevd at de sosiale mediene må få en ordning der folk må identifisere seg.

I et felles brev til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg og Twitters Jack Dorsey denne uken sto organisasjonene i engelsk fotball sammen om kravet om at de må bedre kontroll på rasismen og hatet på nettet. De krever handling.

Dødstruslene mot dommeren Mike Dean og hans familie har også aktualisert kravet.

– De store selskapene må ha bedre kontroll. Det misbruket jeg har opplevd, dødstruslene og alt det der. Når jeg ser at dommeren blir et mål, fordi han har gjort en feil, at truer ham på livet, så er det absolutt uanstendig og og fullstendig latterlig. De må slå ned på det, og de må kontrollere bedre, for dette er sårbare mennesker der ute, og noe av det er foraktelig, sa Steve Bruce ifølge Guardian.

Ole Gunnar Solskjær har flere ganger den siste tiden snakket om sosiale medier, og fredag ble han igjen konfrontert med dette på sin pressekonferanse:

– Jeg har trolig blitt misbrukt overalt - det er slik det er. Jeg lever i 2021, men jeg er av den gamle skolen. Jeg har barn på sosiale medier, og hvis det er noe, så forteller de meg det.

– Med all hetsen og diskrimineringen som er på sosiale medier, er løsningen ganske enkel i mine øyne. Om du ikke kan bevise din identitet, så burde du heller ikke få åpne en konto. Da ville det også vært mye lettere å straffe tullingene som ikke har noe bedre å ta seg til, svarte United-manageren ifølge ESPN.

– Dette har gått for langt allerede, mente Solskjær.

På Arsenals presskonferanse innrømmet Mikel Arteta at han har informert klubben om dødstrusler mot seg selv og sin familie.

– Når familien er involvert, så blir det noe annet, sa Arteta ifølge Guardian.

Thomas Tuchel fortalte på Chelseas pressekonferanse at han rett og slett holder seg borte fra sosiale medier - for å beskytte seg selv.

– Misbruket er ikke akseptabelt. Alt som kan bli gjort for å få en slutt på det, må gjøres, sa tyskeren ifølge Independent.

