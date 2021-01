SLIPP OSS FRI: Patrick Berg håper ikke Bodø/Glimt står i veien for spillerne sine hvis det kommer interessante bud fra Europa. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Berg advarer Bodø/Glimt: − Tror ikke man skal bli uvenner

Patrick Berg (24) mener Bodø/Glimt må passe seg for å kreve for mye for spillerne sine når utenlandske klubber banker på døren.

Publisert: Nå nettopp

Midtbanedirigenten fra gullaget nyter siste del av ferien før oppkjøringen til 2021-sesongen, der han er forberedt på å miste flere lagkamerater enn Philip Zinckernagel, som allerede har dratt til Watford.

Blant de mest aktuelle for en overgang til utlandet er venstreback Fredrik Bjørkan, den danske spissen Kasper Junker, midtstopper Marius Lode – og Berg selv.

Foreløpig har ikke Bodø/Glimt mottatt konkrete bud på noen av dem, men midtbanespilleren er i forkant og kommer med en anmodning til daglig leder Frode Thomassen, som er mannen som mottar henvendelsene fra Europa.

– Kommer de riktige klubbene og de riktige budene, så synes jeg Glimt i hvert fall burde vurdere det. Jeg tror ikke man skal bli uvenner med noen spillere eller låse dem til Glimt hvis det føles riktig for dem og budet er såpass bra at klubben er fornøyd, sier Berg i VGs nye Silly Season-program, som du kan se i sin helhet her:

– Glimt må kanskje innse sin posisjon i næringskjeden. Det er en klubb man kan komme til, være sulten, ønske å utvikle seg, og når tiden har kommet der man har prestert så godt at større klubber er interessert, så synes jeg man burde ta det seriøst, sier Berg.

Han er spesielt forberedt på at Bjørkan forsvinner denne måneden:

– Da er det naturlig at en spiller som Fredrik, som har ett år igjen av kontrakten, blir veldig aktuell for å dra ut. Hvis Glimt ønsker å få noe penger for ham, så bør det bli dette vinduet.

Daglig leder Frode Thomassen svarer slik på Bergs uttalelser i en tekstmelding til VG:

– Det er jo klubben helt enig i. Sitat Patrick: «Kommer de riktige klubbene og de riktige budene, så syns jeg i hvert fall Glimt bør vurdere det.» Det er jo som jeg skulle sagt det selv!

Berg sier han blir «veldig overrasket» hvis han selv skulle bli solgt til utlandet i januar, noe du kan se ham snakke mer om her:

Helt stille er det riktignok ikke rundt mannen som ble tatt ut i de tre siste landslagstroppene i 2020. Telefonen hans har til tider gått varm på grunn av overgangsrykter.

– Det er mye fra Tyrkia, ler Berg.

– Det kom vel ut noen rykter om at det hadde kommet bud på meg fra Galatasaray. Etter det ble jeg nedringt og fikk nesten 1000 meldinger fra fans som hadde fått det med seg, forteller han.

Selv om han er kjent som en hjemmekjær mann som trives i Bodø, er det ingen tvil om hvor Berg har tenkt seg når tiden er inne:

– Jeg føler meg veldig klar for å prøve noe nytt og ta det neste steget, spesielt etter at jeg ble med på landslaget og fikk oppleve den kulturen der.