ALT SOM FØR: Vålerenga trente på sin hjemmebane tirsdag formiddag. Foto: Jostein Magnussen

Vålerenga får trene: − Hvis det er bedre at vi stenges ned, er det greit

VALLE (VG) Her er Vålerenga-spillerne på trening i Oslo sentrum mens det meste av samfunnet rundt dem er stengt ned.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Trener Jack Majgaard Jensen (47) har allerede lagt planer for hva som skal skje om Toppserieklubben må stenge ned – igjen.

– Det er vi forberedt på, og derfor har vi også planene klare om det skulle skje. Vi er forberedt. Når vi er på trening nå så ser vi på det som en premie fremfor noe annet, sier dansken til VG.

Karantene og alternativ trening vet VIF-treneren dessverre alt om. Bare siden nyttår har spillerne vært i karantene to ganger og «nedstengt» ved én anledning.

– Vi har brukt én måned i karantene allerede i år, fastslår Majgaard Jensen.

Mens naboklubbene LSK, Kolbotn og Stabæk ikke har anledning til å trene sammen på grunn av de nye og strenge reglene i Viken, kan Vålerenga fortsette som før – selv i Gamle Oslo bydel hvor smitteraten er så rød som den kan bli med en smitterate på 514 per 100.000 innbyggere.

Butikker er stengt, barn må ha hjemmeundervisning, treningssentre og kinoer er lukket. På Intility Stadion spilles det fotball.

– Vi må ha en viss ydmykhet til det som skjer rundt oss. Den respekten synes jeg vi må ha. Hvis det er noen som sier til meg at et det er bedre at dere ikke trener sammen, så er det helt «fair». Da skal jeg være den første til å følge de reglene. Jeg skal ikke ta den beslutningen, jeg skal bare utføre jobben min og være glad for at jeg kan gå på jobb.

– Du sier at dere fortsetter så lenge dere får lov til det?

– Ja, og så skal vi selvsagt forholde oss til alle regler, og vise at vi kan klare dette. Det har vi dokumentert allerede. I Danmark har det vært mange corona-tilfeller. Det er nye smittetilfeller hver uke, men de spiller fotball likevel. Personlig mener jeg det er respektløst overfor samfunnet. De viser at de ikke klarer det. Vi har vist at vi klarer å forholde oss til strenge smittevernregler.

PÅ JOBB: Jack Majgaard Jensen ledet Vålerenga-kvinnene på treningsfeltet. Foto: Jostein Magnussen

Majgaard Jensen konstaterer at det har knapt vært smitte i Toppserien.

– Og da sammenligner jeg med fotballen i Sverige og Danmark som jeg kjenner godt til siden jeg bor i Sverige men er fra Danmark. Det har vært langt flere eksempler med smitte fra fotballspillere til fotballspillere til resten av befolkningen. I Norge vet jeg kun om ett eksempel fra kvinnefotballen det siste året. Det var fra en spiller som hadde vært sammen med en samboer som hadde fått smitten.

– Burde toppfotballen sluppet en nedstenging siden man har så strenge smittevern-protokoller?

– Det vanskelig å vurdere. Vi har et strengt regime, samtidig har jeg respekt for hvordan samfunnet ser ut utenfor fotballen. Selv om jeg synes fotballen er veldig viktig og det er min jobb, så må jeg si at det er mange andre som lider. Hvis noen mener at det er bedre at vi stenges ned og at det bidrar til mindre smitte, så er det greit.

– Men hva med konkurransevridningen når dere får trene som vanlig, men ikke naboklubbene?

– Det var det samme for oss i Champions League. Et lag får lov til å trene sammen et annet må droppe det. I den tiden vi er i så må vi bare akseptere at ingenting er perfekt. Noen ganger har vi en fordel, andre ganger en ulempe. Jeg tror vi skal være glad for at vi får lov til å spille fotball. Får vi ikke lov til det, så må vi prøve å gjøre det beste ut av det, sier VIF-treneren.

Jobber for unntak

Enn så lenge mener han det ikke er nødvendig å skyve på seriestarten som allerede er flyttet til den første helgen i mai.

– Hvis denne situasjonen vedvarer, så blir det selvfølgelig et problem. Det viktigste er at alle lag får de samme betingelser, de samme vilkår for å prestere de siste fire ukene før seriestart. At man får lov til å spille kamper og trene da må være et minimum. I fjor klarte vi oss med fem uker, og alle klarte å komme opp på et godt nivå. Og vi har jo ikke vært stengt ned så lenge i år som i fjor, sier Jack Majgaard Jensen.

NFF jobber for å få til et unntak for toppklubbene som er rammet av de nye og strenge tiltakene i Viken fylke. Forbundet ønsker at de som trener utendørs i lukke miljøer og lukkede grupper skal kunne fortsette med det.