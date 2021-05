Foto: Carina Johansen

Berisha senket gamle lagkamerater igjen – offside-mål skapte reaksjoner

STAVANGER (VG) (Viking - Brann 3–1) Brann fikk en heldig utligning rett før pause, men Viking dro til slutt i land en fullt fortjent trepoenger i seriepremieren.

Publisert: Nå nettopp

Viking startet klart best, og etter 20 minutter hadde de allerede notert seg for fem målsjanser. Brann holdt unna på de fire første sjansene, men på den femte satt scoringen for hjemmelaget.

Joe Bell tok med seg ballen fremover på fint vis, før han trillet ballen gjennom til Samúel Fridjónsson i helt riktig tidspunkt. Islendingen gjorde ingen feil alene med Håkon Opdal, og scoret sesongens første mål på SR-Bank Arena.

Viking skapte ikke like mange store sjanser etter ledermålet, men var fremdeles det dominerende laget i Stavanger. I hvert fall frem til Brann fikk sin første sjanse i det 42. minuttet.

Petter Strand slo et presist hjørnespark, og Daouda Bamba fikk gå opp helt umarkert på fem meter. Han headet ballen sikkert i nettet, men reprisene viste at en offside-plassert Ruben Kristiansen hindret Viking-keeper Iven Austbø. Målet ble likevel stående, noe som skapte kraftige reaksjoner i sosiale medier i pausen.

Andre omgang var av det rolige slaget frem til den var halvspilt. Da vartet nysigneringen Kevin Kabran opp med en fin gjennombruddspasning, som sendte Veton Berisha alene mot Opdal. Viking-spissen var iskald mot sine gamle lagkamerater, rundet Opdal og trillet ballen i det åpne målet.

Dermed har Berisha scoret i sine to siste oppgjør mot Brann, og det med landslagsledelsen på tribunen.

Brann løftet seg i presset på en utligning, men ti minutter før slutt smalt de i stedet fra Viking igjen. Fredrik Torsteinbø la ballen lavt inn mot Berisha, men Viking-spissen traff ikke den. I stedet kom en uheldig Ole Didrik Blomberg, og sklitaklet ballen inn i eget nett.

Viking hadde full kontroll på de tre poengene etter det, og startet årets sesong i Eliteserien på best mulig vis. For Brann blir det en lang tur tilbake til Bergen, etter tap i vestlandsderbyet.