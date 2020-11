Drømmelørdag for «gullgutten» Haaland: Scoret fire (!) mot Hertha

(Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2–5) Det ble en minneverdig lørdag for Erling Braut Haaland: På morgenen ble han kåret til Europas beste unge spiller, og på kvelden hamret han inn FIRE mål mot Rune Jarstein & co.

Oppdatert nå nettopp

Lørdag morgen kom nyheten om at Erling Braut Haaland hadde blitt første nordmann til å vinne den gjeve europeiske «Golden Boy»-prisen, som gis til Europas beste unge spiller.

– Det var en fin beskjed å få, det var gratis motivasjon inn mot kampen. Jeg måtte bevise litt i dag, og det følte jeg at jeg gjorde, sier Haaland til V Sport.

Og selv om den norske «gullgutten» brente et par sjanser i første omgang, så gjorde han seg virkelig fortjent til den gjeve prisen etter hvilen.

Toppscorerduellen i Bundesliga Robert Lewandowski - 11 mål Erling Braut Haaland - 10 mål Andrej Kramaric - 7 mål Lucas Alario - 7 mål Matheus Cunha - 6 mål Vis mer

Jærbuen snek seg fri inne i boksen minuttet etter avspark, og da Hertha Berlin-forsvaret innså hvor 20-åringen hadde gjort av seg var det allerede for sent. Dortmund-mål nummer 28 for Erling Braut Haaland.

Og det tok ikke lang tid før han kunne juble for 29.

Julian Brandt fant frem silkefoten, og trillet ballen perfekt i bakrom for Haaland som karakteristisk kunne «dryle» ballen inn bak Alexander Schwolow i Hertha-buret.

Etter 62 minutter var nordmannen atter en gang alene gjennom etter en forsvarstabbe. Denne gangen ville den norske 20-åringen score med litt mer finesse, rundet keeper, og satte inn sitt andre hat trick i Borussia Dortmund-drakten.

FIRE: Erling Braut Haaland viste tre fingre etter at han sikret seg nok et hat trick, men noen minutter senere fikset han sin første firemålskamp siden Molde-tiden. Foto: ANNEGRET HILSE / POOL

... og tror du ikke nordmannen hadde enda et mål i seg i den tyske høstluften? Ti minutter før slutt ble han spilt gjennom av britenes «wonder kid» Jude Bellingham, og banket inn sitt fjerde i nettaket.

Det er første gang Haaland scorer fire mål i én kamp siden han gjorde det for Molde mot Brann i 2018.

31 mål – på 30 kamper for Borussia Dortmund. En vanvittig prestasjon av den norske 20-åringen.

– Jeg likte målene. Det var fine mål, så jeg er fornøyd, sier Haaland, som også avslører at Dortmund-manager Lucien Favre ikke hadde fått med seg hvor mange mål han hadde scoret.

– Han spurte meg om jeg hadde scoret tre, sier 20-åringen.

På TV-sendingen kunne man tydelig se at Dortmund-manageren ble overrasket over at Europas beste unge spiller ikke bare hadde scoret tre – men fire.

Grafikk: www.sofascore.com

Trosset norske myndigheter

Men om norske helsemyndigheter skulle ha bestemt ville ikke Haaland spilt lørdagens kamp, som følge av landslagssmitten. Haalands norske tidagerskarantene er nemlig ikke over før mandag. Det bryr Dortmund seg svært lite om da Haaland har testet negativt fire ganger siden hjemkomsten fra Norge.

«Tysk lov gjelder på tysk jord», slo Borussia Dortmund fast tidligere denne uken, og satte opp nordmannen i startoppstillingen.

– Spillerne har ingen grunn til og skal ikke bryte regler, men norske myndigheters kompetanse og norske regelverks virkeområde stopper idet spillerne drar ut av landet, sier toppfotballsjef Lise Klaveness til NTB.

I Tyskland er eneste kravet for å bli spilleklar to negative coronatester på rad. Det leverte både Haaland og Hertha Berlins andrekeeper Rune Almenning Jarstein før lørdagens kamp. Også Alexander Sørloth ble spilleklar til RB Leipzigs Frankfurt-møte tidligere lørdag kveld.

– Eventuell spilling i karantenetida vil vi fra norsk side oppfattes som brudd på karantenen og ikke-overholdelse av forutsetningene som ble gitt for utreise, har Oslos kommunelege Tore W. Steen sagt til Dagbladet, mens advokat John-Christian Elden hevdet Haaland & co. ville risikere bøter ved å spille lørdagens kamp.

Men karantene, bøter og corona til side – når først kampen ble blåst i gang på Olympiastadion i Berlin lørdag kveld var Erling Braut Haaland i fyr og flamme.

HISTORISK BYTTE: Da Haaland først tuslet av banen, kom tidenes yngste Bundesliga-spiller inn. Youssoufa Moukoko ble 16 år fredag. Samtidig fikk han informert trener Favre om at han faktisk hadde puttet fire. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Byttet drakt med Jarstein

Før Haaland startet sitt målshow lørdag kveld var det Matheus Cunha som sto for det mest imponerende på Olympiastadion.

Brasilianeren dundret Hertha Berlin i ledelsen med en suser fra 25 meter etter en halvtime. Han scoret også på straffe drøyt 10 minutter før slutt.

Portugisiske Raphael Guerreiro scoret 4–1-målet for Dortmund.

NB! Rune Jarstein sitter på benken for Hertha Berlin. De to nordmennene fikk byttet drakt etter kampen.

PS2! Youssoufa Moukoko, som ble byttet inn for Erling Braut Haaland fem minutter før slutt, er tidenes yngste Bundesliga-spiller (16 år og én dag).

Publisert: 21.11.20 kl. 21:57 Oppdatert: 21.11.20 kl. 22:51