Solskjærs finalefiasko: Bensin på gnister

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær klarte ikke å hente hjem trofeet fansen tørster etter. Foto: OLI SCARFF / X01348

Nederlaget mot underdogen Villarreal var mer enn en tapt finale for Ole Gunnar Solskjær.

Det er ingen tvil om at Manchester United har utviklet seg under nordmannen, ikke minst som et resultat av at Bruno Fernandes fant veien til England.

Etter å ha landet komfortabelt foran Liverpool og Chelsea denne sesongen, har det vært relativt rolig fra Solskjær-kritikere over en viss tid nå.

Dersom laget hans hadde klart å innfri det betydelige favorittstempelet i europaligafinalen, ville det ha blitt ytterligere sementert at prosjektet har noe for seg.

Men det rent symbolske i å bevise at man er en manager som kan hente trofeer skal ikke undervurderes. Her hadde Ole Gunnar Solskjær en gylden anledning.

Og mislyktes på dramatisk vis, da keeper David de Gea slapp inn 11 straffer før han selv bommet fra merket.

Like relevant som at trofétørken fortsetter, 890 dager etter at han ble ansatt i storklubben, er måten Villarreal vant på i Gdansk.

I motgangsperioder har mye av den mest beske kritikken mot Solskjær bygget på påstander om manglende taktiske egenskaper, sammenholdt med de aller skarpeste kollegene. Her er meningene delte, men etter finalen vil de som mener nordmannen har fått for store sko få ny kraft i argumentasjonen.

Slik det utspilte seg vil det fort bli helt bensin på gnister som har ligget latent en stund.

Ikke bare fordi favoritten feilet, men også som en konsekvens av hvordan Manchester United ble ledet i sesongens viktigste match.

Den tidligere Arsenal-manageren Unai Emery byttet fem spillere før den ordinære spilletiden var ute. Ole Gunnar Solskjær fikk ikke inn friske ben før godt ut i den forlengede spilletiden. De siste grepene kom helt på tampen. Om vi legger til at enkelte vil mene Solskjær burde sett hen til en vond empiri, og derfor aldri latt David de Gea stå i straffesparkkonkurransen, er det ikke så rart at vi nå ser nye runder med kritiske spørsmål.

I England har flere meningsbærere levert tydelig tale. Nå er det selvsagt veldig lett å være etterpåklok, og i sum er det flere plusser enn minuser med jobben Solskjær har gjort denne sesongen.

Likevel har det forsterket effekt at han har vært i jobben såpass lenge nå, uten å klare å ta seg det siste stykket når det nærmer seg pokaler som skal deles ut.

Det hadde vært så mye lettere å stå i neste storm, dersom det hadde vært mulig å vise til en meritt at Europaligaens karakter.

Med de ressursene som finnes hos konkurrentene, ikke minst hos naboen i Manchester, kan det bli vrient å forene tålmodigheten som trengs for å utvikle laget videre med tørsten etter et trofé.

Akkurat nå kan Ole Gunnar Solskjær gå ut av en sesong med hodet hevet, men han må samtidig leve med at det fortsatt stilles spørsmål ved ham på det aller øverste nivået.