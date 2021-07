Stabæk-krisen fortsetter - Jönsson ferdig som hovedtrener

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Sandefjord 0–2) Jan Jönsson er ferdig som Stabæk-trener etter nok et tap. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Men noen ganger er en endring nødvendig og vi mener at en endring er nødvendig nå. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Janne har lagt ned i den perioden han har vært her, og vi ønsker han lykke til fremover, uttaler styreleder i Stabæk Fotball, Espen Moe på klubbens hjemmeside.

– Prosessen med å finne en ny hovedtrener starter nå for fullt. Vi vil komme tilbake med informasjon når vi har noe konkret å fortelle, fortsetter styrelederen.

Søndag sørget Vidar Ari Jónsson og Alexander Ruud Tveter for at Sandefjord ble et nytt skjær i sjøen for det akterutseilte Stabæk-skipet.

– I årets sesong er det blitt for lite poeng. Unggutta har vært flinke og dyktige. Dessverre har vi hatt noen skader på våre eldre spillere, de som skulle være ryggraden i laget og hjelpe unggutta. Det har nok påvirket resultatene i en viss grad, sier Jönsson etter at han er ferdig i Stabæk.

Med ett poeng på de syv siste kampene er til og med Brann på jumboplass i bedre form enn Stabæk. Mot tampen av oppgjøret mot Sandefjord kunne man høre Stabæk-supportere som ba den svenske treneren om å ta sin hatt og gå.

– Dette var årets bunnotering, sa Jönsson til VG etter kampen.

Svensken hadde i utgangspunktet kontrakt med Stabæk ut 2022-sesongen. Da Stabæk fikk juling av Bodø/Glimt, kom fotballekspert Jesper Mathisen med følgende melding på Twitter:

«4-0 til pause i Bodø ja. Hvis ikke Eirik Kjønø er hovedtrener for Stabæk i løpet av sommeren blir jeg veldig overrasket. Jan Jönsson har fått til fantastiske ting i Stabæk tidligere i trenerkarrieren, men nå ser det bekmørkt ut.»

BETENKT: Stabæk-trener Jan Jönsson sliter med å knekke koden for sitt lag. Foto: Ole Martin Wold

Flere har lansert en løsning hvor assistenttrener Eirik Kjønø tar over som hovedtrener. Det er ikke noe som har vært diskutert innad, understreker Bjarmann.

– Han er assistent på lik linje med de andre, og han er like involvert i dette som oss. Her må alle steppe opp.