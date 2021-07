FORTVILELSE: Stabæk-spillerne klarte ikke å få ballen i mål hjemme mot Sandefjord. Foto: Hanna Johre

Sandefjord forverret Stabæk-krisen – syvende strake kamp uten seier

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Sandefjord 0–2) Etter kun én seier på sesongens første ti kamper er bæringene ligaens dårligste formlag.

Søndag sørget Vidar Ari Jónsson og Alexander Ruud Tveter for at Sandefjord ble et nytt skjær i sjøen for det akterutseilte Stabæk-skipet.

Med ett poeng på de syv siste kampene er til og med Brann på jumboplass i bedre form enn Stabæk. Brann er det eneste laget Stabæk har slått denne sesongen (2–0 på Nadderud 27. mai.)

Da Stabæk fikk juling av Bodø/Glimt, kom fotballekspert Jesper Mathisen med følgende spådom på Twitter:

«4-0 til pause i Bodø ja... Hvis ikke Eirik Kjønø er hovedtrener for Stabæk i løpet av sommeren blir jeg veldig overrasket. Jan Jönsson har fått til fantastiske ting i Stabæk tidligere i trenerkarrieren, men nå ser det bekmørkt ut.»

Det var mer eller mindre ingenting som stemte for Stabæk søndag. Jónsson hamret inn en perle av en scoring da han bøyde ballen i det lengste hjørnet.

Etter pause sørget Ruud Tveter for at det gikk fra vondt til verre for Stabæk da han satte inn sin egen retur.

Stabæk-trener Jan Jönsson er nødt til å snu den negative trenden raskt dersom han skal klare å holde Stabæk i Eliteserien også i 2022. Jönsson var også trener da Stabæk vant serien i 2008.

BETENKT: Stabæk-trener Jan Jönsson sliter med å knekke koden for sitt lag. Foto: Ole Martin Wold

Mot tampen av oppgjøret mot Sandefjord kunne man høre Stabæk-supportere som ba den svenske treneren om å ta sin hatt og gå. Jönsson har i utgangspunktet kontrakt med Stabæk ut 2022-sesongen.

De neste kampene kan bli svært avgjørende for Stabæks sesong. I de tre neste kampene i juli skal Stabæk møte Strømsgodset, Lillestrøm og Mjøndalen.

Selv ikke den sprudlende unggutten Antonio Nusa klarte å utrette stort mot Sandefjord, men han har vist seg frem tidligere: