Forsvarer United og Liverpool mot kritikken: − Det blir fremstilt som det gode mot det onde

Sjefen for den ligaorganisasjonen EFL mener at det er «opprørende» at Manchester United og Liverpool fremstilles som «onde» fordi de ønsker å endre engelsk fotball.

Rick Parry uttrykker dette i et intervju med Jamie Carragher - gjengitt av blant andre Liverpool Echo.

EFL er organisasjonen for nivå to, tre og fire i engelsk fotball.

Det var for tre uker siden at avisen Telegraph kunne avsløre et forslag om store endringer i Premier League.

Mens Premier League har uttrykt sin motstand mot planen, har EFL – det vil si Parry - støttet planen.

Ifølge avisen var det Liverpool-eierne Fenway Group – med støtte fra Manchester United – som har forfattet arbeidsdokumentet som kalles «Project Big Picture».

Planen går blant annet ut på å kutte antall lag i Premier League fra 20 til 18, bare de to nederste lagene skal rykke direkte ned og det skal bli økt makt til de største klubbene.

EFL-sjef Parry mener imidlertid at planen vil kunne minske det «uoverstigelige» gapet mellom Premier League og de tre andre divisjonene.

I planen ligger det nemlig også en redningsplan for klubbene i Championship, League One og League Two. På direkte spørsmål om han virkelig tror at eierne av Manchester United og Liverpool bryr seg om disse tre ligaene, svarer Parry:

– Jeg tror absolutt de bryr seg. Jeg vet at det er ekte, for jeg har snakket med dem lenge, ellers ville jeg ikke ha gått videre med dette.

– Plutselig blir det fremstilt som det gode mot det onde, som om Manchester United og Liverpool på noen måte er onde. Det er opprørende, mener Rick Parry.

Han insisterer på at den radikale planen for å endre engelsk fotball, ikke er lagt død.

PS! Dersom Liverpool unngår tap mot West Ham på Anfield lørdag ettermiddag, vil de tangere en klubbrekord satt under Bob Paisleys ledelse fra februar 1978 til januar 1981: 63 hjemmekamper på rad i ligaen uten å tape.

Publisert: 31.10.20 kl. 10:02

