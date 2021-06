Åge Hareide beklager hvordan han ordla seg i intervjuene med trønderavisene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Åge Hareide beklager at han kalte Pride-bevegelsen for propaganda

Åge Hareide skapte stor oppstandelse da han kalte pride-bevegelsen for propaganda. Nå beklager han ordbruken.

– Det var en feil fra min side var å kalle det propaganda, og det unnskylder jeg. Selve bevegelsen er veldig bra. Det var ikke noe i denne retningen som var tenkt i intervjuet, sier Hareide til VG.

Han har fått sterke reaksjoner etter at han sa at fotballen ikke burde brukes til «propaganda», som markering av Pride, Black Lives Matter og Qatar, og sier han ble feil fremstilt. «Jeg syns vi burde holde fotballen ren. Jeg syns vi burde finne ut hvordan vi ikke skal bruke idretten til en propaganda for hva som helst», sier Hareide ifølge Nidaros.

– Det stemmer ikke helt overens med det som var intensjonen med saken, som var å belyse hva vi skulle bruke idretten til. Pride ble trukket inn fordi jeg sa at UEFA var sterkt i tvil på en henvendelse om å belyse en bevegelse, en bevegelse jeg sa er positiv. Det er ingen retningslinjer for hva vi kan bruke fotballen til i dag, sier Hareide videre.

Han sier han skal ta kontakt med Adresseavisen og Nidaros for å reagere på hvordan de trakk inn Pride i hans uttalelser.

– Det ser ut som jeg er motstander av Pride-bevegelsen, og det stemmer overhode ikke. Jeg ønsket kun å reise spørsmål om hva fotballen skal brukes til, sier Hareide.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) var blant mange som reagerte på ordbruken.

– Åge Hareide er et stort forbilde for mange nordmenn. Han har gjort utrolig mye godt for oss, også som landslagstrener. Men nå har han forvillet seg inn på feil banehalvdel. Når Tyskland tok initiativ til å lyse opplyse folket sitt med denne markeringen, var det andre mørke krefter som sier nei. Vil Hareide være på lag med pampene i UEFA? Det tror jeg ikke. Det er lov å gjøre feil, men da må man også være fornuftig å snu i rett tid, sier Raja til VG.

Han er spesielt skuffet over hvordan Rosenborg-treneren kategoriserer Pride-markeringen.

– Jeg ble veldig lei meg da han kalte Pride for propaganda. Det kan han virkelig ikke mene. De som går i Pride gjør ikke det bare for seg selv. Her i Norge er det heldigvis ikke slik at man blir drept for å være seg selv. Men det er mange som sliter. Verden over er det ekstremt mange som forfølges. Når man går i Pride i Norge er det i solidaritet med disse, sier statsråden videre, før han raskt legger til:

– Om idrettsledere bommer, gjør det kampen ekstremt mye vanskeligere. Åge, du er vår egen. Nå håper jeg du ber om unnskyldning.