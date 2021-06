16-åring herjet for Stabæk: Scoret to mål mot Viking

(Viking – Stabæk 3–3) Det endte 3–3 for andre år på rad mellom Viking og Stabæk, i en kamp hvor 16 år gamle Antonio Nusa virkelig presenterte seg selv for det norske fotballpublikumet.

I april fylte han 16 år. Søndag scoret han sitt første mål i Eliteserien og ble belønnet med en plass i startoppstillingen mot Viking. Der herjet Antonio Nusa igjen for Stabæk.

– Jeg vil lage kaos i forsvaret til motstanderne. Jeg må jo prøve på det, sa Nusa til VG før sesongstart.

Onsdag var han kampens store spiller, med to mål, og spilleren, som har Neymar som sitt store forbilde, viste at han utvilsomt holder eliteserienivå.

– Det er jævlig gøy å se han. Alle på laget heier på ham og det er ekstra gøy når minstemann presterer såpass, sier Stabæks Herman Geelmuyden, som scoret Stabæks andre mål, om Nusa etter kampen.

TO MÅL: Antonio Nusa (til venstre) gratuleres av Simen Wangberg etter 3–2-målet. Foto: Carina Johansen

Med snaut 25 minutter igjen ga han Stabæk ledelsen 3–2, men for andre år på rad endte det 3–3 mellom de to lagene i Stavanger etter en sen utligning fra Yann-Erik de Lanlay.

– Vi kaster bort to poeng i dag. I perioder er vi gode og har kontroll, og så er det hjerneblødning. Vi kan ikke slippe inn tre mål på hjemmebane og forvente å få tre poeng. Det er for dårlig, sier Viking-trener Morten Jensen til Discovery+.

Selv om seieren glapp, fikk Stabæk med uavgjort stoppet rekken med fem tap. Det første målet kom halvveis ut i den første omgangen.

Stabæk kontret fint fremover og fra ti meter skjøt Nusa opp i det nærmeste hjørnet. Viking-keeper Iven Austbø burde kanskje avverget scoringen, men måtte se at ballen smalt i stolpen og inn.

– Det var jo ledig der, sa Nusa til Discovery+ i pausen om skuddet opp mot krysset.

– Jeg fikk den på venstrefoten og det er bare å gå for det og så ble det mål, sa Nusa.

TO MÅL: Også Veton Berisha scoret to mål i onsdagens kamp. Foto: Carina Johansen

Stabæk fikk imidlertid ikke være i ledelsen lenge. Kun fire minutter senere utlignet Veton Berisha fra straffemerket, etter at Jeppe Moe stoppet et innlegg fra Sondre Auklend med hånden.

I pauseintervjuet med Discovery+ Berisha var klar på at han ville ha mer aggressivitet og tempo fra medspillerne i pausen og i den andre omgangen. Det fikk han også se ut fra start. Viking dominerte de første 15 minuttene av omgangen og det var Berisha selv som satte inn 2–1 etter en mønsterkontring tre minutter ut i omgangen.

Rolf-Daniel Vikstøl headet ut et hjørnespark fra egen femmeter og derfra tok det kun 12,3 sekunder før ballen lå i mål etter fint spill fra Sondre Auklend og Harald Nilsen Tangen.

Etter 60 minutters spill tok Janne Jönsson grep for Stabæk. Herman Geelmuyden var én av de to spillerne som kom inn og det tok under ett minutt før det ga uttelling. Geelmuyden fikk akkurat foten på ballen før Iven Austbø og fikk kranglet ballen i mål. Og Stabæk-oppturen fortsatte seks minutter senere. Nusa fikk ballen på 16-meteren, la den til rette og smalt den bort mot lengste hjørne. Austbø var sjanseløs og måtte se at Stabæk i løpet av seks minutter hadde snudd kampen.

UTLIGNING: Yann-Erik de Lanlay sørget for at det ble 3–3. Foto: Carina Johansen

Åtte minutter før slutt kom utligningen ved en annen innbytter. Yann-Erik de Lanlay fikk ballen på 20 meter, avanserte et par meter og skjøt hardt til venstre for keeper Marcus Sandberg. Viking presset på for et vinnermål mot slutten, men det endte 3–3 i Stavanger.