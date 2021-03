MANAGER: Ole Gunnar Solskjær har vært Manchester United-manager siden 19. desember 2018. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Medier: Solskjær nær kontraktsforlengelse i Manchester United

Ole Gunnar Solskjær (48) skal være i ferd med signere en ny kontrakt med den engelske storklubben, ifølge ESPN og Mirror.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Solskjær signerte en treårskontrakt da han på fikk managerjobben i Manchester United på permanent basis våren 2019. Den kontrakten går ut neste sommer og ifølge både ESPN og The Daily Mirror er nordmannen i ferd med å signere en ny kontrakt med storklubben. Informasjon er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Solskjær har enda ikke vunnet et trofé med klubben som manager, men ifølge ESPN skal det ikke være til hindre for en forlengelse. Manchester United ligger for øyeblikket på annenplass i Premier League, 14 poeng bak byrival Manchester City.

Ifølge Mirror skal det være snakk om en avtale som strekker seg over to år, med opsjon på ytterligere ett år.

Solskjærs lag er slått ut av FA-cupen og ligacupen, men har muligheten til å ta klubbens første trofé siden 2017 i Europa League. Manchester United skal der møte Granada i kvartfinalen.

les også Solskjær åpner opp om kaos: – Det var nesten fra kamp til kamp

Solskjær overtok managerstolen i Manchester United etter José Mourinho på midlertidig basis i desember 2018, og fikk jobben permanent noen måneder senere etter en strålende start.

Forrige sesong endte Manchester United på tredjeplass i Premier League og kvalifiserte seg til Champions League, i tillegg til å komme til semifinalen i FA-cupen, Europa League og ligacupen.

Manchester United er igjen denne sesongen i en god posisjon til å kvalifisere seg til Champions League gjennom en topp fire-plassering. Med ni runder igjen har de åtte poeng ned til West Ham på femteplass og ligger dermed an til å ende blant de fire beste i Premier League for andre sesong på rad, noe Manchester United ikke har klart siden Alex Ferguson ga seg som manager i 2013.

Solskjær har flere ganger vært under sterkt press i Manchester United etter dårlige resultater, men har klart å snu flere dårlige trender.

– Man må være mentalt sterk. Det er klart det er høye krav til en Manchester United-manager. Vi er den største klubben i verden, og du forventer ikke å få noe annet enn kritikk når man taper. Det handler om å takle kritikken, har Solskjær tidligere sagt om presset.